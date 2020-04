Ricardo La Volpe se despide como entrenador

Ricardo La Volpe confesó que no quiere dirigir más y ahora piensa en convertirse en director deportivo.

A los 68 años de edad, el "Bigotón" explicó que su etapa en los banquillos ya pasó y que buscará reencontrarse en otra posición, pero ligado al futbol.

"Estoy eligiendo ser director deportivo, ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, me pasó esa presión. No me la llevo bien con los periodistas, no me la llevo bien con los jugadores profesionales", explicó La Volpe.

El último equipo que entrenó el argentino fue el Toluca, en el cual solo sumó ocho victorias en 25 partidos. El mal paso por los Diablos Rojos le hizo reflexionar que su tiempo en los banquillos se terminó.

"Después de lo que me pasó en Toluca, ya no más", explico a ESPN.

Como estratega, La Volpe dirigió a la Selección Mexicana, Boca Juniors, América, Guadalajara, Atlante, Atlas, Monterrey, Chiapas, al combinado de Costa Rica y otros más. En su trayectoria conquistó un título de Liga, con el Atlante en la temporada 1992-1993.

