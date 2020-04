Jackson Martínez le dirá adiós a las canchas

El atacante colombiano Jackson Martínez, quien brillaría con Jaguares de Chiapas en la Liga MX del futbol mexicano, planea su retiro al final de la presente temporada 2019-2020 a causa de las diversas lesiones que ha sufrido.

Los problemas físicos le han impedido dar el cien por ciento y en la actualidad tiene un paso regular en el futbol portugués con el Portimonense al que llegó en 2018, de ahí que pueda colgar los botines.

"Tengo que pensar en mi salud. No puedo estar equivocado. Sé que no estoy al cien por cien para dar lo que me gustaría. Pensaré todo hasta final de temporada", señaló el cafetero al canal Sport TV.

Martínez destacó con el desaparecido conjunto de Jaguares de Chiapas de 2010 a 2012, tanto que se convirtió en el tercer goleador histórico de mencionado club.

Tanto que llamó la atención del Porto, club que pagó más de 10 millones de dólares para ser una de las ventas más caras del balompié azteca al viejo continente.

Todavía con los Dragones tuvo una actuación sobresaliente por lo que el Atlético de Madrid lo fichó en 2015 a cambio de 35 millones de euros, pero fracasó en su estadía con los colchoneros, que decidieron venderlo al futbol chino un año más tarde, al Guangzhou Evergrande hasta que en 2018 llegó al Portimonense.

AJ