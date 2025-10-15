Revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford sigue en el aire

Después de un mes de la histórica pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas, Estados Unidos, donde el mexicano perdió sus títulos de campeón indiscutido del peso supermediano (AMB, FIB, CMB y OMB en las 168 libras), analistas deportivos aseguran que una revancha entre ambos púgiles sería un verdadero evento mediático en medios de comunicación y redes sociales.

El revuelo que ocasionó este combate se remonta a la preparación de ambos boxeadores, pues expertos en el deporte sobre el ring y usuarios de redes sociales aseveraron que esta pelea sería "injusta", pues Bud Crawford tendría que subir 2 divisiones para enfrentarse a Canelo, mientras que este seguiría entrenando con normalidad de cara a la pelea.

Es por esta disparidad que después del combate muchos periodistas y comentaristas del medio señalaron el profesionalismo del estadounidense y enaltecieron su triunfo contra el mexicano, a quien le arrebató 4 cinturones en una sola noche.

Crawford realizó declaraciones sobre la posible revancha contra Canelo

Después de la pelea, Terence Crawford fue cuestionado en entrevista para ESPN sobre si le concedería una revancha a Canelo. El estadounidense destacó que hasta el momento no ha tenido el tiempo de platicarlo con su equipo.

" No lo sé [...] tengo que hablar con mi equipo; gané hace 2 días, está fresca la pelea. Quiero ir a casa, relajarme; mi cumpleaños es en 2 semanas. Quiero disfrutar mi victoria por ahora ”, compartió.

La revancha con Canelo sigue en el aire

Analistas del deporte consideran que una revancha contra Saúl Álvarez sería más mediática y también le aseguraría a Crawford una bolsa millonaria asegurada.

Por ahora, la organización de una posible revancha entre Saúl Álvarez y Crawford está en pausa, pues el mexicano se debe someter a una cirugía de codo en los próximos días. Todo parece indicar que el tapatío regresaría a trabajar a mediados de 2026, por lo que los aficionados y medios deportivos tendrán que esperar para conocer si se da un segundo enfrentamiento entre los púgiles o solo será una ilusión inalcanzable.

