AIFA: Exenta el cobro del peaje mostrando tu pase de abordar en ESTAS casetas

El pasado martes, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dio a conocer a través de sus redes sociales que a partir de este miércoles 15 de octubre, las y los usuarios que cuenten con boletos pases de abordar, podrán exentar el pago de peaje en las casetas que comunican con la terminal aérea.El AIFA es una de las obras más emblemáticas de la pasada Administración del gobierno de Morena, fue inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 21 de marzo de 2022.La nueva terminal aérea forma parte del sistema aeroportuario regional (junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca) y tiene como objetivo ayudar a resolver la elevada demanda de servicios de aviación de la Zona Metropolitana del Valle de México.A continuación te presentamos las casetas que conectan con el recinto aeroportuario y en las cuales podrás exentar el pago del peaje mostrando tu pase de abordar vigente a partir de este miércoles, según información oficial que respalda el Gobierno de México.