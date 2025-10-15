Miércoles, 15 de Octubre 2025

AIFA: Exenta el cobro del peaje mostrando tu pase de abordar en ESTAS casetas

Al menos en 20 casetas podrás exentar el pago de peaje mostrando tu pase de abordar 

Conoce las casetas que conectan con el recinto aeroportuario y en las cuales podrás exentar el pago del peaje mostrando tu pase de abordar vigente. SUN / ARCHIVO

El pasado martes, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dio a conocer a través de sus redes sociales que a partir de este miércoles 15 de octubre, las y los usuarios que cuenten con boletos pases de abordar, podrán exentar el pago de peaje en las casetas que comunican con la terminal aérea.

El AIFA es una de las obras más emblemáticas de la pasada Administración del gobierno de Morena, fue inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 21 de marzo de 2022.

La nueva terminal aérea forma parte del sistema aeroportuario regional (junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca) y tiene como objetivo ayudar a resolver la elevada demanda de servicios de aviación de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Lista de casetas que se conectan al AIFA

A continuación te presentamos las casetas que conectan con el recinto aeroportuario y en las cuales podrás exentar el pago del peaje mostrando tu pase de abordar vigente a partir de este miércoles, según información oficial que respalda el Gobierno de México.

Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México

  • Ajoloapan-Pachuca 
  • Pachuca
  • Tulancingo-Pachuca

Peñón - Texcoco

  • Peñón
  • Texcoco
  • Entronque Peñón

Ecatepec - Pirámides

  • Ecatepec
  • Tepexpan

México - Querétaro

  • Tepotzotlán

Circuito Exterior Mexiquense

  • T0 Jorobas
  • T1 Tultepec / Jaltenco
  • A1b Huehuetoca
  • A1a Huehuetoca
  • T5 Tultitlán 
  • A33 Coacalco
  • A35 Salida a Coacalco
  • T6 Cuautitlán Izcalli 
  • A5 Hank González
  • T2 Ecatepec
  • A12 Santa Inés

México - Pachuca

  • Ojo de Agua
  • Entronque Ojo de Agua
  • Revolución (México-Lechería/Texcoco)
  • Revolución (México-Huehuetoca)
  • Revolución (Huehuetoca-Pachuca)
  • Ecatepec

Pirámides - Texcoco

  • Tezoyuca
  • Nabor Carrillo (Peñón-Tequisistlán)
  • Nabor Carrillo (Tequisistlán-Peñón)
  • Nabor Carrillo (Texcoco-Tequisistlán)

