AIFA: Exenta el cobro del peaje mostrando tu pase de abordar en ESTAS casetas

El pasado martes, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dio a conocer a través de sus redes sociales que a partir de este miércoles 15 de octubre, las y los usuarios que cuenten con boletos pases de abordar, podrán exentar el pago de peaje en las casetas que comunican con la terminal aérea.

El AIFA es una de las obras más emblemáticas de la pasada Administración del gobierno de Morena, fue inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 21 de marzo de 2022.

La nueva terminal aérea forma parte del sistema aeroportuario regional (junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca) y tiene como objetivo ayudar a resolver la elevada demanda de servicios de aviación de la Zona Metropolitana del Valle de México .

Lista de casetas que se conectan al AIFA

A continuación te presentamos las casetas que conectan con el recinto aeroportuario y en las cuales podrás exentar el pago del peaje mostrando tu pase de abordar vigente a partir de este miércoles, según información oficial que respalda el Gobierno de México.

Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México

Ajoloapan-Pachuca

Pachuca

Tulancingo-Pachuca

Peñón - Texcoco

Peñón

Texcoco

Entronque Peñón

Ecatepec - Pirámides

Ecatepec

Tepexpan

México - Querétaro

Tepotzotlán

Circuito Exterior Mexiquense

T0 Jorobas

T1 Tultepec / Jaltenco

A1b Huehuetoca

A1a Huehuetoca

T5 Tultitlán

A33 Coacalco

A35 Salida a Coacalco

T6 Cuautitlán Izcalli

A5 Hank González

T2 Ecatepec

A12 Santa Inés

México - Pachuca

Ojo de Agua

Entronque Ojo de Agua

Revolución (México-Lechería/Texcoco)

Revolución (México-Huehuetoca)

Revolución (Huehuetoca-Pachuca)

Ecatepec

Pirámides - Texcoco

Tezoyuca

Nabor Carrillo (Peñón-Tequisistlán)

Nabor Carrillo (Tequisistlán-Peñón)

Nabor Carrillo (Texcoco-Tequisistlán)

