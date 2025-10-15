Sigue firme. El mexicano Isaac Del Toro, del equipo UAE Team Emirates, ganó hoy miércoles 15 de octubre en el Giro del Veneto, una prueba italiana que se disputó entre Vicenza y Verona con un recorrido de 161.2 kilómetros. Con este nuevo triunfo, el ciclista originario de Ensenada, Baja California, alcanza ya las 16 victorias en lo que va de la temporada 2025, consolidándose como una de las grandes revelaciones a nivel internacional.

Isaac Del Toro volvió a demostrar su excelente estado de forma al atacar en la subida final, donde dejó atrás a todos sus rivales pese a los intentos del francés Romain Gregoire por mantenerle el ritmo. A partir de ese momento, el mexicano emprendió en solitario su camino hacia la meta, a 10.7 kilómetros del final, para cruzar la línea con un tiempo de 3:24:29 y una ventaja de 22 segundos sobre el grupo perseguidor.

En la segunda posición del grupo de persecución entró su compañero de equipo, el francés Pavel Sivakov, seguido por el noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) y el uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos-BH). La actuación del UAE Team Emirates fue nuevamente dominante, con Del Toro como su principal protagonista.

Isaac del Toro, despedida



La megaestrella mexicana logra su 16ª -y última- victoria de 2025 en el #GirodelVeneto y mantiene vivo el sueño de UAE de alcanzar las



Lo viviste en @StreamMaxES #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/j9IdFL7NBF — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 15, 2025

Una temporada de ensueño para Isaac Del Toro

La campaña 2025 ha sido especialmente brillante para Isaac Del Toro. A sus 20 años, el mexicano se ha ganado un lugar entre los nombres más respetados del pelotón europeo gracias a su constancia, potencia y madurez sobre la bicicleta. En los últimos meses, ha conquistado carreras como el Gran Premio de Industria & Artigianato-Larciano y la Copa Sabatini, además de adjudicarse clasificaciones generales de la Vuelta a Asturias, la Vuelta a Austria, la Vuelta a Burgos y la Clásica Milano-Torino.

Su triunfo más reciente antes del Giro del Veneto fue el Gran Piamonte 2025, donde también se impuso en solitario con una actuación contundente. A ello se suman sus victorias parciales en etapas del Giro de Italia, resultados que confirman su creciente protagonismo dentro del WorldTour y su proyección como uno de los ciclistas latinoamericanos más prometedores de la última década.

Con su talento, disciplina y una temporada casi perfecta, Isaac Del Toro sigue ganando y escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del ciclismo mexicano y mundial.

*Con información de EFE

