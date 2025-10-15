Sheinbaum afirmó que Ebrard buscará evitar imposición de aranceles en su visita a EU

El pasado 7 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el Gobierno de México buscará llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre el arancel de 25 % que impondría a los camiones de carga pesada a partir del 1 de noviembre.

Trump realizó una publicación a través de su cuenta Truth Social donde señaló que todas las importaciones de camiones medianos y pesados estarán sujetas a un arancel de 25 % a partir dela fecha mencionada anteriormente. Originalmente, estaba previsto que la medida comenzaría a aplicarse en octubre, pero se postergó por un mes.

La Mandataria dijo que se buscaría establecer diálogo con el presidente del país del norte antes del inicio de noviembre para evitar este impuesto para México, pues de aplicarse dicho arancel, impactaría de manera significativa en la economía mexicana, que exporta la mayor parte de su producción al mercado estadounidense.

Ebrard y de la Fuente en Estados Unidos

Este miércoles, Sheinbaum indicó desde Palacio Nacional que los secretarios Juan Ramón de la Fuente (Relaciones Exteriores) y Marcelo Ebrard (Economía) estarían visitando la Casa Blanca para llegar a acuerdos relacionados con el T-MEC y con la imposición de aranceles a importaciones desde México a través de camiones de carga pesada, respectivamente.

" El secretario de Relaciones Exteriores, se encuentra en Washington, en una reunión que va a tener con el secretario del Departamento de Estado [Marco Rubio], para darle seguimiento a los temas de seguridad y al acuerdo al que se llegó .

" El secretario de Economía va a finales de esta semana, está por ratificar el día [...] si recuerdan, Estados Unidos había planteado una serie de barreras o de presuntas barreras al tratado y hay un equipo de trabajo muy grande de las secretarias trabajando en México y en EU para poder dar alternativas a lo que ellos consideran que son estas barreras ", afirmó la Mandataria.

Sheinbaum dijo que las revisiones y acuerdos sobre algunos puntos del T-MEC van muy avanzados y que solo quedarían " 7 puntos por atender ". Finalmente, la Presidenta confía en que México logre conseguir un acuerdo preferencial como el que ha gozado hasta ahora, pues “ Estados Unidos sabe de la importancia de México para la fortaleza económica de América del norte ”.

