Resumen 2022: Canelo perdió ante Bivol en su tradicional pelea de mayo

"¿Cómo conjugar el nombre de Saúl "Canelo" Álvarez y la palabra derrota en una misma oración?", fue lo que comenzaron a preguntarse los aficionados al boxeo cuando el jalisciense perdió la noche del sábado 7 de mayo ante el ruso Dmitry Bivol.

Aquella noche triste, Bivol le demostró al tapatío que era un hombre de carne y hueso.

El trámite del pleito fue intenso, y a pesar de que en algún momento el nocaut parecía un escenario posible para definir la pelea, al final fueron las tarjetas (115-113) quienes dictaminaron la derrota de Álvarez por la vía de la decisión unánime.

Las combinaciones del ruso Dmitry Bivol terminaron por hacer estragos ante un Canelo irreconocible que acabó aquella vez exhausto y reconociendo su derrota.

"En el boxeo se gana y se pierde, hoy me tocó perder y no voy a decir que no", dijo Saúl Álvarez después del combate que dejó boquiabiertos por la sorpresa a muchos.

Con aquella derrota, Canelo Álvarez dejó escapar la posibilidad de arrebatarle a Dmitry Bivol su título de la Asociación Mundial de Boxeo, y la nota del resultado fue una de las más leídas del mes de mayo.

