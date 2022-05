¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo conjugar el nombre de Saúl "Canelo" Álvarez y la palabra derrota en una misma oración? ¿Cómo asimilar que por segunda vez en su carrera “Canelo” perdió en el mundo de los encordados?

Muchas cosas pasaron desde su primera derrota en contra de Floyd Mayweather hace casi 10 años (2013), y aunque en ese lapso “Canelo” logró tocar el cielo y entrar al Olimpo del boxeo, esta noche Dmitry Bivol le demostró al tapatío que aún sigue siendo de carne y hueso.

El trámite del pleito fue intenso, y a pesar de que en algún momento el nocaut parecía un escenario posible para definir la pelea, al final fueron las tarjetas (115-113) quienes dictaminaron la derrota de Álvarez por la vía de la decisión unánime.

La pelea en la T-Mobile Arena de Las Vegas comenzó con un ritmo acelerado, con un par de pugilistas entregados al público que pagó un boleto para ir a verlos, pero conforme fueron pasando los asaltos “Canelo” se fue desdibujando al grado de lucir irreconocible sobre el cuadrilátero.

Al principio el upper del mexicano fue su mejor arma en contra de un ruso que jamás demostró respeto o temor por su calidad de mejor libra por libra, y a la postre las combinaciones de Bivol terminaron por hacer estragos ante un “Canelo” que terminó exhausto y reconociendo su derrota.

“En el boxeo se gana y se pierde, hoy me tocó perder y no voy a decir que no: yo sentí que gané, que hice lo suficiente para ganar, pero así es el boxeo, le tocó ganar y hay que aceptarlo. Él es un buen peleador, entra y sale, sentí mucho su peso también, no lo puedes conectar tan fácil, pero como te dije: hice una gran pelea y al final de cuentas la gente es la que gana”, comentó Álvarez al enterarse de su derrota.

En un acto de respeto por su contrincante, Bivol reconoció el trabajo de Álvarez e incluso se mostró abierto a concederle la revancha, pero ahora “Canelo” deberá analizar si es necesario volver a arriesgarse en la división de los semicompletos o volverá a ser el rey de los supermedianos.

Para saber: en esta derrota “Canelo” dejó escapar la posibilidad de arrebatarle a Bivol su título de la Asociación Mundial de Boxeo.