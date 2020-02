Reparar el desorden

Luis Fernando Tena se ha dado cuenta qué es lo que le duele a su equipo, pero aún no encuentra la fórmula para revertir la situación.

A Chivas le duele no tener la posesión del balón y jugar bien sin el mismo, pues en sus últimos tres partidos de Liga ante Pachuca, Toluca y San Luis, los rivales le han podido hacer daño.

Tena asegura que tiene la plantilla para que Chivas ataque con propiedad y sea sólido en la zaga, pero en algo se están equivocando. La misión esta semana es corregir, pues el propio estratega quiere revertir la situación y comenzar a sumar triunfos para que las voces que piden su cabeza se transformen en la de de reconocimiento.

“El responsable soy yo, si un equipo no tiene funcionamiento colectivo, es (problema) del técnico, porque además a los jugadores no se les puede cuestionar en cuanto a su entrega, a su esfuerzo, a su lucha. Si un equipo tiene buenos jugadores, fuerza y lucha, pero no está funcionando, es responsabilidad mía. En eso estamos, tratando de corregir, que por momento sí lo hemos tenido”, señala el técnico rojiblanco.

Por lo mostrado hasta ahora, el “Flaco” considera que Chivas tiene un techo futbolístico muy alto, del cual apenas han ido mostrando chispazos y pide paciencia para que aparezca el futbol alegre y equilibrado que la afición espera.

“Todo equipo que nos presiona mucho, que no nos deja salir, sabe que también está dejando espacio atrás, entonces cuando pudimos tener la pelota y estar en el último tercio, tuvimos peligro, pero muy poco y eso tenemos que mejorar. La calidad de los jugadores nos da para eso, aun sin jugar bien, sin que el funcionamiento colectivo sea ideal, no hemos perdido y estamos en sexto lugar. Eso me hace sentir optimista sobre el futuro del equipo”.

Quiere seguir los pasos del “Tuca” Ferretti

Luis Fernando Tena dice que se ve muchos años dirigiendo al Guadalajara, que el proyecto apenas inicia y no se siente en riesgo, por el contrario, espera lograr aunque sea la mitad de tiempo que tiene Ricardo Ferretti dirigiendo a los Tigres.

“Todos quisiéramos ser como el ‘Tuca’. Lleva 10 años ahí y todos quisiéramos permanecer en una gran institución como esta. Claro que es mi deseo, tengo contrato por año y medio, pero ojalá puedan ser cuatro o cinco o más, eso quisiéramos todos.

“El ‘Tuca’ ha sido el ejemplo para todos, tiene 29 años casi dirigiendo ininterrumpidamente en muchos equipos, ganando títulos, es el ejemplo para todos nosotros en México, todos quisiéramos tener casos como el de él, como dirían en España: es el ‘p… amo’”.

CIFRAS

12

juegos dirigidos en Liga con el Rebaño Sagrado

5

victorias, cuatro de ellas en el Apertura 2019

5

empates, tres de ellos consecutivos en este certamen

2

derrotas, ambas en sus primeros cinco juegos con Chivas

DT EN CANCHA

Jesús Molina lidera al equipo

Jesús Molina dio la indicación de que Oribe Peralta cobrara el segundo penal el viernes ante San Luis, afirmó Luis Fernando Tena. Una vez que Peralta convirtió la anotación, terminaron 16 meses de sequía en Liga para el delantero rojiblanco.

