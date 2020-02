Molina acaba con 16 meses de sequía goleadora de Peralta

El cobrador oficial de penales en el Guadalajara es Eduardo López, así lo determinó el técnico Luis Fernando Tena, quien al ver ante el San Luis que se había señalado un segundo cobro, desesperado daba indicaciones para que otro elemento realizara el tiro. No quería que “Chofis” lo hiciera de nueva cuenta.

Jesús Molina, el capitán, no estaba cerca para recibir la indicación, pero no hizo falta, porque ejecutó como técnico y fue a donde Peralta se encontraba, para decirle que él tenía que tirarlo. Peralta intercambió algunos puntos de vista con su capitán, luego se dirigieron con “Chofis” López para decirle que había una decisión y él no cobraría el penal, lo cual apoyó completamente.

El técnico “Flaco” Tena, vio bien esta iniciativa de Molina, porque fue él quien ejecutó con su jerarquía lo adecuado para esa situación y Peralta, se reencontró con el gol tras 16 meses gracias a la autoridad de su capitán.

“Yo aviso siempre antes del partido quien es el tirador de penales, que ahora es Eduardo López, cuando ya tiró el primero y lo metió, nunca te imaginas que va a haber dos, entonces cuando cae el segundo le digo a ‘Chava’, grítales que tire otro, porque dos penales a mí no me parece y ellos lo decidieron ahí. Cuando vi que la agarró Oribe dije ‘ya déjalo’, que bueno que lo pensaron, ya me sirvió a mí de lección, si hay un segundo penal, ya que lo tire otro jugador”.

El pastor resaltó la labor que ha tenido Peralta en estos meses con el Guadalajara, porque pese a que apenas marcó su primer gol en la Liga MX desde que llegó, nada que reprocharle en sus actuaciones.

“Más que destacar el gol, habría que destacar el gran esfuerzo y la lucha, y la gran dinámica que puso, la verdad que tuvo un muy buen partido a pesar de que estuvo solo el arriba se las arregló, trato de sostener la pelota y tapar al rival, realmente tuvo un gran desgaste y lo felicitamos todos porque a sus 36 años es un ejemplo para todos los demás”.

AJ