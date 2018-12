Rafael Nadal se retira; Djokovic, a la Final

El español Rafael Nadal decidió retirarse del torneo de Abu Dhabi y no jugará el partido por el tercer lugar, pues prefiere evitar riesgos de cara a una temporada 2019 de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) que espera emocionante.

Luego de 112 días sin jugar, pues su último partido fue en las Semifinales del US Open, Nadal volvió a la actividad ayer en el Mubadala World Tennis Championship, donde cayó ante el sudafricano Kevin Anderson por 4-6, 6-3 y 6-4.

“Estoy satisfecho de cómo he jugado, tuve sensaciones normales después de un largo tiempo sin jugar. No estoy seguro de poder arrancar como quiero y por eso debo preservarme. Siempre he dado lo mejor cuando he estado aquí”, dijo Nadal tras disculparse con los organizadores.

Luego de caer con Anderson, Nadal debía enfrentar hoy a Karen Khachanov por el tercer sitio del torneo de exhibición, pero prefirió hacerse a un lado e ir “paso a paso” en su regreso.

Por su parte el serbio Novak Djokovic venció en dos sets al ruso Karen Khachanov y clasificó a la Final del Mubadala World Tennis Championship, donde disputará el título contra el sudafricano Kevin Anderson.

En la segunda Semifinal de la jornada en el torneo de exhibición, Djokovic venció por parciales de 6-4 y 6-2 a Khachanov, quien fue dominado por el número uno del ranking mundial.

El duelo por el título será entre dos jugadores que ya han conquistado el torneo de Abu Dhabi

Larga ausencia

Rafael Nadal regresó a la actividad después de no jugar desde el pasado 7 de septiembre, cuando abandonó el duelo de Semifinales del US Open ante el argentino Juan Martín del Potro por molestias en su rodilla derecha.