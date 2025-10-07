Según un boletín de prensa publicado por la Fiscalía de Jalisco , Ángel "N" permanecerá en prisión como pena privativa de la libertad tras declararse culpable del delito de abuso sexual infantil.

Las indagatorias de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes lograron obtener la información suficiente para que Ángel “N” se declarara culpable por hechos cometidos en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan , en enero de 2024.

De las investigaciones se desprende que el hoy sentenciado realizó tocamientos indebidos a una niña, aprovechando su amistad con la familia de la víctima. Tras ser descubierto por un familiar, se interpuso la denuncia que permitió iniciar el proceso penal en su contra y obtener la sentencia condenatoria en un Juzgado.

El pasado 1 de octubre se realizó una audiencia de procedimiento abreviado donde Ángel “N” fue declarado culpable luego de reconocer su responsabilidad en los hechos que se le señalaban.

El hombre acusado —hoy culpable— por el delito de abuso sexual infantil agravado, fue sentenciado a cumplir 4 años de pena privativa de la libertad y a pagar más de 37 mil pesos a favor de la víctima por concepto de reparación del daño.

