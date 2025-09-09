Atlas recupera a su capitán

Ya cumplió con su partido de castigo y ahora, los rojinegros del Atlas tienen una buena noticia, ya que el capitán Aldo Rocha podrá ser utilizado este fin de semana, luego de cumplir con su suspensión de un partido, tras ser expulsado en el partido frente al América en la Jornada 6, y ahora ante Santos Laguna el sábado, ya estaría volviendo al cuadro titular del equipo de Diego Cocca.

Cabe señalar que Aldo Rocha ha sido un jugador limpio en el terreno de juego, y a pesar de la posición en la que juega, solo ha visto la tarjeta roja en tres ocasiones desde que llegó al Atlas para el Torneo Guard1anes 2020, es decir, en 11 torneos cortos.

La mala noticia para los Zorros es que para el juego ante su “hermano” institucional, no podrán contar con su goleador Uros Durdevic, ya que fue amonestado en los instantes finales en su partido ante Pumas de la UNAM y por tal motivo acumuló cinco tarjetas amarillas, lo que desemboca en una suspensión de un partido de manera automática.

Y con esto, Diego Cocca entra en un dilema, ya que no podrá contar con el campeón de goleo individual, ni con Eduardo “Mudo” Aguirre, por lo que todo pinta para que sea Matías Cóccaro quien tome la responsabilidad de ser el centro delantero este sábado, cuando Atlas reciba a las 19:00 horas al Santos Laguna en el Estadio Jalisco.

Por otro lado, el equipo ya espera a su portero Camilo Vargas, quien todavía este martes tuvo actividad con la Selección Colombia en las Eliminatorias mundialistas rumbo al Campeonato del Mundo 2026 y todo indica que se estaría reportando a la Academia AGA hasta este jueves por la mañana.

