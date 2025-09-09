Cuahtémoc Blanco manda consejo al "Chicharito" Hernández

Tras un regreso que ilusionó a los aficionados de Chivas, Javier “Chicharito” Hernández no ha logrado cumplir con las expectativas al frente del Rebaño. Y Cuahtémoc Blanco ha pedido al delantero colgar los botines.

Un año y medio después de la histórico presentación de Javier Hernández, la realidad es que el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana no cumplió con lo que esperaba la afición rojiblanca con su vuelta. En tres torneos de Liga MX disputados, únicamente ha podio convertir dos anotaciones.

Por tal motivo, las críticas sobre el Chicharito Hernández han estado a la orden del día y constantemente se coloca en el ojo del huracán por sus acciones fuera del terreno de juego.

¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco sobre Javier Hernández?

Recientemente, Cuauhtémoc Blanco fue cuestionado sobre el complicado momento que atraviesa el atacante de las Chivas y, aunque primero quiso no hablar porque no le "gusta opinar", terminó mandándole un contundente mensaje.

"Yo digo que ya debería aventar los zapatos a los cables y ahí dejarlos, como lo que hacíamos en el barrio. Con todo respeto, Chicharito ya debería colgar los botines. Es una decisión que él va a tomar, pero ya le debe dar chance a los jóvenes", sentenció.

El canterano del América no dudó en responderle a David Faitelson, en entrevista para TUDN, quien le preguntó acerca del posible retiro de Javier Hernández.

No obstante, el tres veces mundialista (Corea-Japón 2002, Francia 1998 y Sudáfrica 2010) con la Selección Mexicana reconoció la trayectoria del Chicharito.

"Él hizo cosas importantísimas en Europa, pero también hay que saberse retirar [porque] ya le cuesta y creo que te debes de retirar a tiempo, decir: sabes qué, ya tuve que hacer lo que tenía que hacer, metí muchos goles en el Real Madrid y en el Manchester United", mencionó el Temo.

"Para todos es complicado retirarte porque al final de cuentas lo que extrañas es el vestidor, estar con tus cuates, las anécdotas y bromas, pero llega un momento en el que dices ya que estuvo y que ya no te da. Los chavos son más rápidos [tienen] más entrenamiento y más preparación", detalló el ídolo americanista sobre el Chicharito.

