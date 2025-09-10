Ya inició la cuenta regresiva para la pelea entre Saúl Álvarez y Terence Crawford, este sábado 13 de septiembre, en el imponente y moderno Allegiant Stadium.

La Ciudad del Pecado es territorio del Canelo y, en cada paso que da el pelirrojo, se comprueba.

Desde la presentación histórica en las icónicas Fuentes del Bellagio, hasta su caminata por la alfombra roja en el Fontainebleau, en pleno strip de Las Vegas, quedó claro que Canelo Álvarez volvió a la tierra que lo vio escribir su nombre con letras doradas en la historia del boxeo.

Con la música del mariachi como fondo, cientos de aficionados del boxeo cantaron el "Cielito Lindo" y "El Rey", con banderas mexicanas.

Todos lucieron playeras conmemorativas de la pelea y presumieron réplicas de los cinturones que ha ganado Álvarez durante su ya muy exitosa carrera.

El actual campeón indiscutido de los supermedianos se mostró seguro y elegante, mientras avanzaba por la alfombra roja con su traje blanco y lentes negros, junto a su entrenador, Eddy Reynoso, el ministro árabe Turki Al-Sheikh y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán.

Su presencia desató la excitación y admiración de una multitud que espera ver al mexicano defender su legado ante uno de los retos más complicados en su carrera.

"Si alcanzas a ver, está Riyadh Season, Netflix... Todo lo que está involucrado en esta pelea, que es la más grande en la historia del boxeo, sin duda", declaró Canelo.

En calidad de villano, a Crawford lo recibió un ensordecedor abucheo; sin embargo, el indiscutido campeón wélter respondió con una sonrisa irónica y el gesto de pedir más gritos en su contra, una muestra de la templanza de quien se siente convencido de poder derrocar al Rey de Las Vegas, más allá de que no es el favorito.

"No estaría acá si no creyera que puedo vencer a Canelo, por eso, creo que es una de las mejores peleas de la última década", declaró Bud.

Datos

63 victorias ha logrado el púgil mexicano

13 meses sin pelear acumula el de EU

39 triunfos de Álvarez por la vía del nocaut

