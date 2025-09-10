Isaac Del Toro gana otra vez, ahora el Giro Della Toscana

Isaac Del Toro ganó otra vez, ahora en el Giro Della Toscana.

El joven ciclista llegó en solitario, firmando un tiempo 4:25:38, quince segundos delante del segundo lugar Michael Storer, mientras que el tercer sitio quedó en manos del belga Steff Cras.

El ciclista mexicano logró su triunfo número once de la temporada apenas tres días después de que se coronara en el Gran Premio de Industria & Artigianato-Larciano, también en Italia.

Mañana, Isaac Del Toro verá acción en el Gran Premio de la Copa Sabatini y unos días después, el 14, rodará en el Trofeo Matteotti.

ISAAC DEL TORO WINS THE GIRO DELLA TOSCANA ������������������



After a 28km solo effort, he wins with a 10 seconds gap over the second ����



GRANDE TORO!!! ������������������ pic.twitter.com/ViQNp2pfam — Fan Club Isaac del Toro ������ (@ToritoFanClub) September 10, 2025

