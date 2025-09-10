Miércoles, 10 de Septiembre 2025

Isaac Del Toro gana otra vez, ahora el Giro Della Toscana

El joven ciclista llegó en solitario, firmando un tiempo 4:25:38
 

Por: Oralia López

El mexicano Isaac Del Toro logró su triunfo número once de la temporada. AFP / ARCHIVO

Isaac Del Toro ganó otra vez, ahora en el Giro Della Toscana.

El joven ciclista llegó en solitario, firmando un tiempo 4:25:38, quince segundos delante del segundo lugar Michael Storer, mientras que el tercer sitio quedó en manos del belga Steff Cras.

El ciclista mexicano logró su triunfo número once de la temporada apenas tres días después de que se coronara en el Gran Premio de Industria & Artigianato-Larciano, también en Italia.

Mañana, Isaac Del Toro verá acción en el Gran Premio de la Copa Sabatini y unos días después, el 14, rodará en el Trofeo Matteotti.

