Liliana, madre de Giovanni Daniel, joven aficionado atlista que resultó lesionado en los hechos de violencia registrados el sábado en el Estadio La Corregidora, dijo que recibieron apoyo y respaldo del Gobierno de Querétaro desde que fue ingresado al Hospital General en ese Estado. Sin embargo, ahora se encuentra en el Hospital Civil de Guadalajara y solicita ayuda.

Como su hijo tiene traumatismos en cráneo, lesiones en quijada y un derrame en el ojo derecho, considera que ahora que le confirmaron la alta médica sus gastos serán más complicados y por ello solicitó apoyo.

“Ahora sí se están absorbiendo todos los gastos pero ya saliendo de aquí van a ser más, se tienen que hacer muchos análisis, más las medicinas. Ahora le han hecho tres análisis y debe seguir en consultas”, comentó.

La mamá de Giovanni también señaló que el mayor apoyo ha sido de Querétaro, donde sucedió la emboscada por parte de la barra de Gallos Blancos en contra de los de Atlas.

“De ellos nada (Gobierno de Jalisco), de Querétaro han pedido el perdón, de aquí nada. Voy a creer que otro gobierno de otro lado es más rápido que el de nosotros”, acotó.

Además, resaltó que no se puede catalogar a todos los aficionados del futbol como vándalos, pues dijo que personas como su hijo iban a apoyar a su equipo y resultaron lesionados, por lo que pidió justicia.

Giovanni Daniel aporta en la economía de su hogar y, debido a las lesiones, durante al menos un mes, en lo que se recupera, no estará recibiendo ese respaldo económico.

“Es un gran hijo y un apoyo, no tiene vicios, es dedicado a su trabajo y a su casa con sus hermanos y conmigo. No todos son iguales (integrantes de grupo de animación). De mi parte, mi hijo no, no porque sea mi hijo, tengo cuatro, es uno de los más dedicados, todos son muy buenos hijos”

Contó que Giovanni “es una persona muy humana, se porta bien: De su casa al trabajo, del trabajo a la escuela, no toma, no fuma, es buen muchacho”, resaltó.

