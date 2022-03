Esta tarde será dado de alta del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde Giovanni Daniel, uno de los 26 lesionados aficionados del Atlas víctima de la violencia ocurrida el sábado pasado en el estadio de La Corregidora, durante el partido de Querétaro vs Atlas.

A ese hospital en Guadalajara fue trasladado desde Querétaro el pasado lunes, luego de ser atendido en ese Estado por las heridas que sufrió en el encuentro deportivo de la Liga MX.

En entrevista exclusiva para este medio, Giovanni, de 21 años de edad, platicó que pensó que ya no iba a vivir porque fueron más de 10 hinchas de la porra de Gallos Blancos quienes lo atacaron y lo siguieron golpeando en el piso.

“En primera, no pensé que la fuera a contar porque cuando me estaban pegando solamente estaba rezando que saliera bien. De momento nada más sientes los golpes, perdí la conciencia cuando me estaban pegando, ya en la ambulancia desperté y me venían diciendo en la ambulancia 'cálmate vas a estar bien', con un gran apoyo, y ya le notifiqué a la familia”, detalló.

Comentó lo que viene para su futuro, ya que ahora sólo desea enfocarse a sus estudios: “Tomar lo que viene y que el tiempo lo repare. Estudiaré administración de empresas, el futbol es un escape del trabajo, de estrés y a veces se vuelve diferente”.

Giovanni Daniel tiene traumatismos en cráneo, lesiones en quijada y un derrame en el ojo derecho.

Su madre Liliana comentó que el hecho de que su hijo sobreviviera es "un regalo de la vida" y se prepara para esta tarde llevarlo de regreso a su hogar.

Además de Giovanni, al menos otras tres personas lesionadas en el estadio son atendidas en el Hospital Civil de Guadalajara, tras ser trasladados desde Querétaro.