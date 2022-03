Ayer se dio a conocer que una madre entregó a su hijo la Fiscalía de Querétaro, al ser identificado como uno de los participantes de la riña entre aficionados en el partido Gallos Blancos vs Atlas en el Estadio La Corregidora, y hoy la autoridad difundió un video en el que la asegura estar deshecha por los acontecimientos.

"Me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra, aquí estoy y estoy con él", dice la mamá, muy preocupada.

A toda persona que tenga datos que sirvan a la investigación, acérquense a esta Fiscalía.



Pueden comunicarse al 442 238 7622 y proporcionar información de manera anónima. pic.twitter.com/NK8mnh9Ej4 — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 9, 2022

Comentó que las autoridades catearon su casa, pero que en ese momento no se encontraba su hijo, por lo que le dijeron que, por bien de él y de la familia, se entregara o lo entregaran.

"Ayer fueron catear mi casa, él no estaba, los policías me dijeron que lo más opcional es que si él se comunicaba conmigo, pues que lo entregara para bien de él y de nosotros".

Mencionó que cuando su hijo regresó hablaron y que le dijo que lo iba a entregar a las autoridades.

"Platiqué con él, le digo: las cosas están así, vámonos, te voy a llevar a la Fiscalía. No me dijo nada, aceptó todo, me dijo que sí. Aquí estamos, aquí estoy yo".

Por falta de pruebas liberan a dos de los 14 detenidos por los hechos del estadio Corregidora

Dos de los 14 detenidos por los hechos ocurridos en el Estadio La Corregidora fueron liberados por falta de pruebas, dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE).

La dependencia dijo escuetamente que, con dos de los imputados, a los que se les acusa homicidio en grado de tentativa se presentó ante la autoridad judicial fotografías donde se visualiza su posible participación en el evento delictivo, sin embargo, el juez determinó la no vinculación a proceso, pues consideró que no había certeza de que los materiales gráficos presentados como datos de prueba, fueran del lugar y la fecha de los hechos.

La Fiscalía General del Estado puntualizó que buscará apelar la postura del Juez, al tener la certeza que los datos de prueba son contundentes y suficientes para demostrar la posible participación de los agresores.

La FGE dijo que continuará proceso de investigación contra todos los agresores aportando datos suficientes para demostrar la participación de todos los agresores.

También agregó que otras seis de las personas detenidas ya se encuentran vinculadas a proceso y en prisión preventiva justificada.

Además, hay dos imputados de homicidio en grado de tentativa y su defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para determinar su situación legal.

OF