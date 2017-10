Primera oportunidad de campeonato para Lewis Hamilton

Si Sebastian Vettel no logra tener la última palabra, el Gran Premio de Estados Unidos que se celebra este fin de semana puede enmarcar la cuarta coronación de Lewis Hamilton como campeón de pilotos de la Fórmula Uno.

El piloto de Mercedes tiene una ventaja de 59 puntos sobre el miembro de Ferrari, y en el Circuito de las Américas de Austin tiene la primera oportunidad de sellar su tercer título en los últimos cuatro años.

Todo lo que necesita el británico es ganar la carrera en Austin y que su perseguidor más cercano cruce la meta en un sexto lugar o peor para concretar esa coronación; si Vettel logra un mejor resultado a partir del quinto sitio en territorio texano, la coronación de Hamilton se postergaría para la siguiente fecha en México, Brasil o Abu Dhabi, escenario que anhelan los aficionados al Gran Circo.

Por ello, Vettel tiene la última palabra y junto con ello, un ardiente deseo de enmendar los desastrosos resultados que le han venido acompañando desde el Gran Premio de Singapur, cuando tuvo la oportunidad de retomar la cima de la clasificación, pero que terminó ocurriendo lo contrario, permitiendo que Hamilton se le despegara y ahora goce de una cómoda ventaja en la clasificación.

Para el piloto británico, el no ganar en Austin no le generaría mayor problema, pues se mantendría de líder en el campeonato, pues de no ganar punto alguno en el Circuito de las Américas, el máximo recorte que sufriría su liderato sería de 25 puntos, en caso de que Vettel triunfara en Estados Unidos, por lo que la diferencia de 34 enteros aún sería cómoda para el de Mercedes, aunque ese sería un escenario impensable, dado que en esta temporada Hamilton no ha sufrido con la fiabilidad del coche, algo que le costó el título un año atrás.

Así, la decimoséptima fecha del campeonato nos puede ofrecer un escenario como el de 2015, cuando Hamilton logró coronarse con tres fechas de anticipación, o permitiría que la agonía de Vettel y Ferrari se prolongue al menos hasta que termine el Gran Premio de México.

El circuito

El trazado del Circuito de las Américas en Austin, escenario del Gran Premio de Estados Unidos, se mantiene como una pista relativamente nueva, pues la Fórmula Uno ha corrido en ese sitio en cinco ocasiones.

Para los pilotos, ésta es una pista rápida y que con los monoplazas de este año se volverá un reto aún mayor, pues si con las versiones anteriores de los coches suponía un verdadero crucigrama el establecer una estrategia, con los monoplazas de este año el planteamiento para afrontar al trazado se vuelve más demandante.

Sus 20 curvas giran en sentido inverso a las manecillas del reloj, tiene una longitud de 5.513 kilómetros y se correrán 56 vueltas de carrera.