Max Verstappen volvió a imponer su jerarquía en el Circuito de las Américas. El tetracampeón del mundo conquistó la pole position para el Gran Premio de Estados Unidos tras marcar un tiempo de 1:32.510 en su primera vuelta rápida de la Q3, suficiente para quedarse con el primer puesto y seguir apretando el acelerador en la lucha por el campeonato mundial de pilotos.

El neerlandés de Red Bull dominó cada fase de la clasificación. Fue el más veloz tanto en la Q1 como en la Q2 y, ya en la instancia definitiva, marcó un registro que nadie pudo superar. Aunque intentó mejorar su propio tiempo en los segundos finales, el cronómetro no le permitió iniciar una nueva vuelta antes de que cayera la bandera a cuadros. Aun así, su actuación inicial le bastó para asegurar la pole por más de dos décimas y media.

Lando Norris fue el rival más cercano, quedando 0.291 segundos detrás del neerlandés, mientras que Charles Leclerc, con Ferrari, se quedó a apenas seis milésimas del británico. Detrás de ellos se ubicaron George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari), completando los primeros cinco puestos.

El top 10 lo cerraron Oscar Piastri (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes), Ollie Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin). La sesión, sin embargo, no estuvo exenta de incidentes: Isack Hadjar sufrió un accidente en los primeros minutos que provocó bandera roja y lo dejó en la última posición.

Otro de los momentos tensos vino con la eliminación de las vueltas de Lance Stroll y Alex Albon por exceder los límites de pista, lo que los relegó al fondo de la parrilla. En tanto, Nico Hülkenberg, quien había sorprendido el viernes en la clasificación sprint, no logró repetir su actuación y quedó fuera en la Q2.

Con esta nueva pole, Verstappen da un golpe de autoridad y envía un mensaje claro: no está dispuesto a soltar el control del campeonato. Detrás, McLaren deberá reaccionar si quiere mantener vivas sus aspiraciones, mientras Red Bull confirma que sigue teniendo el coche más equilibrado y al piloto más dominante del momento.

El Gran Premio de Estados Unidos se correrá este domingo a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México.

Parrilla del GP de Estados Unidos

Max Verstappen / Red Bull Lando Norris / McLaren Charles Leclerc / Ferrari George Russell / Mercedes Lewis Hamilton / Ferrari Oscar Piastri / McLaren Kimi Antonelli / Mercedes Oliver Bearman / Haas Carlos Sainz / Williams Fernando Alonso / Aston Martin Nico Hulkenberg / Kick Sauber Liam Lawson / RB Yuki Tsunoda / Red Bull Pierre Gasly / Alpine Franco Colapinto / Alpine Gabriel Bortoleto / Kick Sauber Esteban Ocon / Haas Lance Stroll / Aston Martin Alex Albon / Williams Isack Hadjar / RB

SV