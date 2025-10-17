El vigente campeón del mundo, Max Verstappen, volvió a demostrar su reacción va en serio, al conseguir la pole position para la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, disputada este viernes en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El neerlandés de Red Bull superó a los dos McLaren, encabezados por Lando Norris y Oscar Piastri, quienes parecían tener el control de la sesión hasta que el tetracampeón sacó una vuelta magistral en los segundos finales.

Verstappen cerró la Q3 con dos sectores morados que le permitieron mejorar el tiempo de Norris y asegurarse así su tercera pole consecutiva en una carrera Sprint disputada en Austin, y la décima en las 22 que se han corrido bajo este formato desde su introducción.

Norris, quien largará segundo, se mostró competitivo durante toda la sesión, pero no logró igualar el ritmo del Red Bull en los metros finales. Su compañero, Oscar Piastri, saldrá desde la tercera posición, confirmando el gran momento que atraviesa el equipo McLaren, aunque ahora bajo la presión de Verstappen, decidido a conseguir su tercer triunfo consecutivo en carreras Sprint.

La sorpresa de la jornada la dio el alemán Nico Hülkenberg, quien colocó su Sauber en la cuarta posición, después de haber mostrado también un sólido rendimiento en las prácticas libres. El experimentado piloto volvió a meterse entre los mejores, algo poco común para la escudería estadounidense, que corre en casa.

Detrás de ellos, Fernando Alonso partirá desde la sexta plaza tras una buena actuación en la Q3, mientras que los Ferrari y Mercedes no lograron colocarse en posiciones de privilegio en esta ocasión.

La carrera Sprint se disputará este sábado por la tarde y repartirá ocho puntos al ganador, lo que puede resultar determinante en la lucha por el campeonato mundial de pilotos, aunque el título de constructores ya está decidido a favor de Red Bull.

Verstappen buscará acercarse a los McLaren y mantener su hegemonía en Austin, donde ha convertido el Circuito de las Américas en uno de sus feudos más exitosos dentro de la Fórmula 1 moderna.

PARRILLA SPRINT

Max Verstappen / Red Bull Lando Norris / McLaren Oscar Piastri / McLaren Nico Hulkenberg / Kick Sauber George Russell / Mercedes Fernando Alonso / Aston Martin Carlos Sainz / Williams Lewis Hamilton / Ferrari Alex Albon / Williams Charles Leclerc / Ferrari Kimi Antonelli / Mercedes Isack Hadjar / RB Pierre Gasly / Alpine Lance Stroll / Aston Martin Liam Lawson / RB Oliver Bearman / Haas Franco Colapinto / Alpine Yuki Tsunoda / Red Bull Esteban Ocon / Haas Gabriel Bortoleto / Kick Sauber

MF