La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que próximamente se darán a conocer las bases para que la ciudadanía pueda obtener pases dobles y asistir al Gran Premio de la Fórmula 1, que se celebrará en la Ciudad de México del 24 al 26 de octubre.

Te puede interesar: Apple TV transmitirá la F1 en Estados Unidos

“Si son aficionados de la F1, estén muy atentos, porque tengo pases dobles para que vivan la emoción de este gran evento en nuestra capital de la transformación”, declaró la mandataria.

A través de su cuenta de X, Brugada compartió un breve video en el que adelantó que en los próximos días revelará todos los detalles para participar y acceder a los pases.

Se estima que el Gobierno entregará un total de 550 pases dobles para la ciudadanía, permitiendo que más personas disfruten de la experiencia del Gran Premio.

El evento se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el próximo fin de semana, prometiendo emoción y espectáculo a los asistentes.

También puedes leer: Norris domina en Austin, pero la sorpresa la da Hülkenberg

Los interesados deberán seguir de cerca las redes sociales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y de la jefa de Gobierno para conocer los requisitos que definirán a los ganadores del sorteo y así asistir a uno de los eventos más esperados del año en la capital del país.

Con información de SUN

Si les gusta la #F1, estén muy atentas y atentos porque les tengo pases dobles para que vivan la emoción de este gran evento en nuestra #CapitalDeLaTransformación. pic.twitter.com/dlpNj2DAct— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 17, 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP