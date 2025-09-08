Lluvia suspende actividades en el GDL Open AKRON WTA 500

La jornada de este lunes en el GDL Open AKRON WTA 500 se vio interrumpida debido a la lluvia que se hizo presente en el Complejo Panamericano de Tenis. El encuentro estelar en el Estadio Akron, entre la griega Maria Sakkari y la francesa Elsa Jacquemont, tuvo que ser suspendido de manera temporal cuando la jugadora gala se encontraba arriba en el marcador 4-1 en el primer set.

El partido generaba expectativa al tratarse del debut de Sakkari frente a Jacquemont, quien llegaba como una de las sorpresas de la fase inicial. La interrupción llegó en un momento inesperado, pues la francesa dominaba el inicio del encuentro y ponía en aprietos a la favorita del público tapatío.

La organización del torneo informó que la reanudación dependerá de la mejora en las condiciones climáticas, con el objetivo de garantizar la seguridad de las jugadoras y del público asistente. Mientras tanto, el resto de la programación también quedó en pausa.

Con esta suspensión, la actividad del GDL Open AKRON deberá ajustarse al calendario, manteniendo la expectativa de los aficionados por ver la definición del partido.

SV