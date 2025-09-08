Chivas recupera a dos jugadores clave para el Clásico Nacional

De cara al Clásico Nacional de este fin de semana ante el América, el Guadalajara tiene grandes posibilidades de recuperar a dos de sus futbolistas titulares. Omar Govea y Richard Ledezma han comenzado a trabajar a la par del equipo.

Después de tener múltiples bajas en el plantel en las últimas jornadas, el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, podrá recuperar a dos hombres de suma importancia, ya que Govea y Ledezma son elementos fundamentales en su esquema.

Tras un mes fuera de actividad, Omar Govea regresará a las canchas con el equipo rojiblanco. Una lesión muscular lo dejó sin minutos antes del inicio de la Leagues Cup, lo que provocó que el mediocampista se perdiera un total de siete juegos con el Guadalajara.

Desde el inicio de la gestión de Milito, Govea se había consolidado como uno de los elementos inamovibles debido a su trabajo en el mediocampo, tanto en la recuperación como en los aspectos defensivos.

Por su parte, Richard Ledezma es otro de los jugadores que sufrió una lesión muscular, específicamente en el juego ante el Tijuana. Su recuperación fue oportuna, por lo que solo se ha perdido un juego en la Liga MX y estará de regreso después de 18 días de inactividad.

El regreso de Ledezma será crucial debido a las funciones que desempeña dentro del campo, ya que ha sido utilizado como volante por derecha o como interior en esa misma zona, lo que complementará una de las funciones en el ataque del equipo rojiblanco.

Ambos futbolistas no tuvieron actividad en el duelo amistoso ante el León porque el cuerpo técnico y médico determinó que cumplieran con su proceso de recuperación en Guadalajara. Ahora, trabajarán para ser considerados y poder ser elegibles para el juego de este sábado o, al menos, para ser considerados en el banquillo.

