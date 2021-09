Pensé que era mi retiro de la F1: Sergio Pérez

Septiembre del año 2020 fue un mes duro y de aprendizaje para el tapatío Sergio Pérez. En aquellas fechas al piloto mexicano se le notificó su salida de Racing Point y un año después admite que esa decisión lo llevó al borde de las lágrimas por lo que parecía ser el final de su carrera en Fórmula Uno.

“Era una situación donde yo podría tomar diferentes caminos. Podría entrar en una depresión importante y lo lloré. Lo analicé y lo que dije es que tengo que ser muy agradecido porque el equipo me dio una gran oportunidad de estar aquí tantos años, y tengo que darlo todo hasta el último día, hasta la última oportunidad”, sentenció el tapatío un año después de que supo que se quedaría sin asiento en Racing Point para el 2021.

A pesar de que a Sergio Pérez todavía le restaban otros dos años de contrato con Racing Point, que es hoy la escudería Aston Martin, este equipo activó ciertas cláusulas para dejar a “Checo” sin asiento y el futuro del mexicano se tornaba incierto.

“Hace un año me quedé sin lugar en la Fórmula Uno y pudo ser el final de mi carrera. Tenía un contrato de tres años y me quedaban otros dos años, pero el equipo activó algunas cláusulas, me quedé sin lugar y ya era muy tarde en la temporada. Sí se me vinieron todos los miedos, incertidumbres y dudas de qué iba a ser de mí y de mi familia, de mi vida personal y profesional”.

Sin embargo, lo que parecía ser el final de su carrera en la máxima categoría del automovilismo se transformó en la mejor etapa de “Checo” Pérez en la Fórmula Uno.

El tapatío cerró aquella Temporada 2020 con un grandioso segundo lugar en Turquía y después consumó su primera victoria en la historia de la Fórmula Uno tras conquistar el Gran Premio de Sakhir.

Sus resultados sorpresivos con Racing Point le valieron para recibir de última hora un contrato con Red Bull para 2021 y “Checo” Pérez ha podido extender su carrera profesional en la Fórmula Uno.

Ahora el piloto tapatío no sólo tiene un asiento en una de las escuderías más importantes, sino que además ya logró extender su contrato hasta 2022 con Red Bull y se mantiene entre los cinco mejores pilotos de la Temporada 2021, destacando la victoria que logró en el Gran Premio de Azerbaiyán.

