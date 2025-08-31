Domingo, 31 de Agosto 2025

Enrique Contreras: “Chivas tiene que plantearse si Romo es central o mediocampista” 

El director técnico enfatizó que hay poca fuerza en la ofensiva del equipo tapatío, ya que los cambios con jugadores como Cade Cowell y Hugo Camberos no generan ocasiones de peligro

Por: Alfredo Olivarez

El analista táctico aseguró que una de las claves para Chivas será que Gabriel Milito determine el rol de Luis Romo en el equipo rojiblanco. ESPECIAL

Después de que Chivas hiló su cuarto juego consecutivo sin victoria en el presente campeonato, el conjunto Rojiblanco vive un momento complejo y con mucha presión, después de que se siguen presentando errores claves en la parte baja del equipo. 

El director técnico, analista táctico, formador de entrenadores y director de Icafut, Enrique Contreras Rebollo, aseguró que una de las claves para Chivas será que Gabriel Milito determine el rol de Luis Romo en el sistema del equipo Rojiblanco.

“Me parece que Chivas tiene que replantearse esa parte de Romo como defensor central o mediocampista de contención; me parece que ahí puede encontrar la solución a sus problemas, porque hoy esta variante que pretendió el técnico le ha dado más problemas, más goles en contra que soluciones y que ceros defensivos. Esa es la parte que yo veo que hay que replantearse, lo de Romo, o es defensa o es contención”. 

De igual manera, enfatizó que hay poca fuerza en la ofensiva del equipo, ya que los cambios con jugadores como Cade Cowell y Hugo Camberos no generan ocasiones de peligro. 

“El equipo tampoco está teniendo mucha fuerza en el ataque, a excepción de los tres goles que metió en el partido contra Tijuana. Se tiene que mejorar en la contundencia, ya que se ha convertido en algo clave en diferentes momentos del partido. Cuando ingresaron Cowel y Camberos, generan muy pocos servicios de gol al área. No logran ocasiones reales de peligro”, concluyó.

