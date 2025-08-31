Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del domingo 31 de agosto de 2025 EN VIVO.

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

Pumas vs Atlas | 16:00 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Xolos vs Necaxa | 21:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Leones Negros vs Tlaxcala | 12:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Chivas vs Tigres | 11:07 horas | Amazon Prime Video, Tubi |

Puebla vs San Luis | 12:00 horas | Tubi |

Toluca vs Querétaro | 16:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Pachuca vs América | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - La Liga EN VIVO

Celta vs Villarreal | 09:00 horas | SKY Sports |

Real Betis vs Athletic Club | 11:00 horas | SKY Sports |

Espanyol vs Osasuna | 11:30 horas | SKY Sports |

Rayo Vallecano vs FC Barcelona | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - Premier League EN VIVO

Brighton vs Manchester City | 07:00 horas | HBO MAX |

Nottingham Forest vs West Ham | 07:00 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Liverpool vs Arsenal | 09:30 horas | HBO MAX, TNT Sports |

Aston Villa vs Crystal Palace | 12:00 horas | HBO MAX, TNT Sports |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - Serie A EN VIVO

Genoa vs Juventus | 10:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Torino vs Fiorentina | 10:30 horas | Disney+ Premium |

Inter Milan vs Udinese | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Lazio vs Hellas Verona | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Angers vs Rennes | 07:00 horas | Caliente TV |

AS Monaco vs Strasbourg Alsace | 09:15 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Le Havre AC vs Nice | 09:15 horas | Caliente TV |

Paris FC vs Metz | 09:15 horas | Caliente TV |

Olympique de Lyon vs Olympique de Marsella | 12:45 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - Bundesliga EN VIVO

VfL Wolfsburg vs Mainz 05 | 07:30 horas | SKY Sports |

Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin | 09:30 horas | SKY Sports |

FC Köln vs Freiburg | 11:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - Eredivisie EN VIVO

Sparta Rotterdam vs Feyenoord | 06:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

NAC Breda vs AZ Alkmaar | 08:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - MLS EN VIVO

Los Angeles FC vs San Diego FC | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

