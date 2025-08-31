Domingo, 31 de Agosto 2025

Futbol hoy 31 de agosto de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del domingo 31 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

  • Pumas vs Atlas | 16:00 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |
  • Xolos vs Necaxa | 21:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Leones Negros vs Tlaxcala | 12:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Chivas vs Tigres | 11:07 horas | Amazon Prime Video, Tubi |
  • Puebla vs San Luis | 12:00 horas | Tubi |
  • Toluca vs Querétaro | 16:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Pachuca vs América | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - La Liga EN VIVO

  • Celta vs Villarreal | 09:00 horas | SKY Sports |
  • Real Betis vs Athletic Club | 11:00 horas | SKY Sports |
  • Espanyol vs Osasuna | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Rayo Vallecano vs FC Barcelona | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - Premier League EN VIVO

  • Brighton vs Manchester City | 07:00 horas | HBO MAX |
  • Nottingham Forest vs West Ham | 07:00 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |
  • Liverpool vs Arsenal | 09:30 horas | HBO MAX, TNT Sports |
  • Aston Villa vs Crystal Palace | 12:00 horas | HBO MAX, TNT Sports |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - Serie A EN VIVO

  • Genoa vs Juventus | 10:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Torino vs Fiorentina | 10:30 horas | Disney+ Premium |
  • Inter Milan vs Udinese | 12:45 horas | Disney+ Premium |
  • Lazio vs Hellas Verona | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

  • Angers vs Rennes | 07:00 horas | Caliente TV |
  • AS Monaco vs Strasbourg Alsace | 09:15 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |
  • Le Havre AC vs Nice | 09:15 horas | Caliente TV |
  • Paris FC vs Metz | 09:15 horas | Caliente TV |
  • Olympique de Lyon vs Olympique de Marsella | 12:45 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - Bundesliga EN VIVO

  • VfL Wolfsburg vs Mainz 05 | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin | 09:30 horas | SKY Sports |
  • FC Köln vs Freiburg | 11:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - Eredivisie EN VIVO

  • Sparta Rotterdam vs Feyenoord | 06:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • NAC Breda vs AZ Alkmaar | 08:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy domingo 31 de agosto de 2025 - MLS EN VIVO

  • Los Angeles FC vs San Diego FC | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

