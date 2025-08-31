Domingo, 31 de Agosto 2025

Afición de Chivas considera que el mal paso del equipo es crítico

Seguidores del conjunto rojiblanco aseguran que existe calidad dentro del equipo, sin embargo, este se encuentra atravesando una crisis

Por: Alfredo Olivarez

La hincha rojiblanca resultó decepcionada ante el desempeño demostrado por las Chivas. IMAGO7

Luego de caer por segundo juego consecutivo en casa, la afición de Chivas terminó decepcionada, como le sucedió con Guadalupe Ávila, aficionado de Chivas que viajó desde Los Ángeles, California para ver al Guadalajara este sábado y terminó con molestia. 

El seguidor mexicoamericano enfatizó que actualmente el equipo está atravesando una crisis, en donde consideró que el director técnico es el menos culpable. 

“Es que uno hace su esfuerzo para venir para acá y para que no le echen ganas, así está cabrón. El equipo tiene calidad, pero no sé, no le echan ganas y esto ya es algo crítico; hago el esfuerzo para venir desde lejos, la verdad, decepciona el equipo”.

“Sí me gusta su estilo, pero yo creo que en este caso el técnico no puede ser el culpable, él ya les implantó un estilo de juego y sí lo entienden, pero pues lo tienen que evitar; ahora ya es de los jugadores, pero decepcionan, tienen que mostrar más ganas, o sea, demostrar que pues se van a morir en la raya”, concluyó.

