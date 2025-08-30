Después de que ayer circularan los rumores, este día, el equipo de las Águilas de la Liga MX confirmó de manera oficial que el partido América vs Pachuca se disputará a puerta cerrada.

La decisión se tomó por instrucción de la Alcaldía Benito Juárez, por lo que el partido correspondiente a la Jornada 7 (J7) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX solo se podrá ver en televisión, para quienes estén interesados en verlo o estaban listos para acudir a la sede el enfrentamiento. Este, está programado para hoy sábado 30 de agosto a las 21:05 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México.

En su comunicado divulgado este día mediante las redes sociales, el América informa que la decisión implica que NO habrá acceso al público en general, y para quienes ya habían comprado boletos, Ticketmaster México dará a conocer en los próximos días el procedimiento para solicitar el reembolso total del mismo.

El América también adelantó que los abonados azulcremas recibirán beneficios adicionales que serán anunciados próximamente como compensación por la medida.

¿Por qué se jugará el partido América vs Pachuca a puerta cerrada?

Ayer viernes, de acuerdo con información de El Universal, la alcaldía Benito Juárez informó que el juego contra el Pachuca se disputaría a puerta cerrada.

La alcaldía reveló que el Club América, durante su encuentro de la Liga MX Femenil del pasado jueves, cerró la calle Indiana, lo que afectó a los residentes de las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes, puntualmente, a una vecina que necesitaba atención médica.

Sobre eso, las Águilas, mediante un comunicado emitido desde Grupo Ollamani y el estadio Banorte, negaron esto y aseguraron que "el Club América no tiene personal de seguridad" y que "quienes cerraron la calle fueron policías de la CDMX".

La Liga MX respaldó al equipo de Coapa y lamentó "la arbitrariedad" con la que actuó la alcaldía, "sin antes escuchar a ninguna de las partes".

Hoy se anunció de manera oficial que el partido será sin aficionados en las tribunas.

