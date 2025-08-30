A media semana, los aficionados mexicanos de la Fórmula 1 (F1) recibieron una sorpresa especial: Sergio "Checo" Pérez fue confirmado como piloto de la nueva escudería Cadillac. La noticia vino acompañada de otro anuncio: el finlandés Valtteri Bottas será su compañero de equipo. Aquí te contamos más sobre quién es el nuevo aliado del piloto tapatío.

Valtteri Bottas, de 35 años de edad, es ganador de 10 Grandes Premios, es activo en la F1 desde el 2013 y cuenta con 67 podios desde que hizo su debut con Williams, desde entonces es considerado un piloto constante, disciplinado y con experiencia.

También fue conductor de Mercedes, Alfa Romeo y Sauber.

Además de su amor por la velocidad en "el gran circuito", Bottas es apasionado de dos cosas más, ciclismo profesional y los tacos mexicanos, ambas pasiones compartidas a través de su Instagram.

Valtteri ha compartido en redes su gusto por este alimento.

¿Cuándo será el debut de Bottas y Checo con Cadillac?

Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas harán su debut con el equipo Cadillac el 8 de marzo de 2026, cuando arranque la temporada de F1 con el Gran Premio de Australia. Ese día marcará la primera vez que ambos corran con su nuevo equipo, que también se estrenará en la máxima categoría del automovilismo.

Cadillac entrará a la F1 como parte de una nueva etapa en la que se usarán motores más modernos y amigables con el medio ambiente. La marca estadounidense se unió con Andretti Global para crear un nuevo equipo, y la llegada de pilotos tan conocidos como Checo y Bottas ha generado mucha expectativa entre los aficionados.

Checo Pérez, con muchos años de experiencia en la F1, y Bottas, que también ha tenido la suya con otros equipos, serán los encargados de representar a Cadillac en su primer año. Así que el inicio de la temporada 2026 no solo será importante por ser la primera carrera, sino porque mostrará cómo se desempeña este nuevo equipo con dos pilotos muy experimentados.

