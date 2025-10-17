Osmar Olvera, nominado a Atleta del Año por World Aquatics

El clavadista mexicano Osmar Olvera fue nominado ayer jueves 16 de octubre al premio Atleta del Año que entrega World Aquatics.

El saltarín, oriundo de la Ciudad de México, ha vivido un gran 2025, y prueba de ello es que el máximo órgano rector del deporte acuático lo considere a tan prestigiado reconocimiento.

Osmar Olvera, de 21 años, fue nominado en su disciplina -los clavados- junto al australiano Cassiel Rousseau, el ucraniano Oleksii Sereda y los chinos Yuan Cao y Zongyuan Wang a quienes el mexicano derrotó en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025 en el trampolín individual de tres metros.

Este año, Osmar Olvera ha conquistado un par de oros y cinco platas entre el Mundial de Singapur y la Copa Mundial de Clavados que se celebró en Guadalajara y posteriormente en Canadá. Las preseas contabilizan su participación individual y las participaciones en equipo junto a Juan Celaya y en la categoría mixta junto a Alejandra Estudillo, Randal Willars y Zyanya Parra.

Las votaciones, según la cuenta @olimpismomex de la plataforma X (antes Twitter), se dieron a través de las historias de Instagram de World Aquatics y se cerraron ayer. El resultado del premio se dará entre las votaciones recabadas en la red social mencionada, así como el criterio de un jurado determinado para nombrar al mejor clavadista del 2025.

En resumen, el año de Osmar Olvera

Osmar Olvera hizo historia en el Mundial de Clavados 2025 al vencer a los representantes de China y conquistar la medalla de oro en la prueba de trampolín de 3 metros, una categoría dominada por los asiáticos durante años. Con una ejecución impecable y gran control técnico, el capitalino sorprendió al mundo al imponerse sobre los favoritos, demostrando madurez, disciplina y una mentalidad ganadora que lo colocan entre las grandes promesas del deporte nacional.

En caso de ganar la nominación, Olvera sería el primer atleta de todo el continente americano en ser reconocido con esta distinción y se impondría al chino Cao Yuan, quien ha ganado este reconocimiento en tres ocasiones.

