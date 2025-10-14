La ex presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, fue reconocida con el Premio a la Independencia Judicial durante la 67 edición del Annual Meeting International Association of Judges, celebrada en Bakú, Azerbaiyán. El galardón destaca su trayectoria y compromiso con la autonomía judicial y el fortalecimiento del sistema de justicia.

Durante su discurso, Piña Hernández enfatizó que la independencia judicial no se limita a la relación entre los poderes del Estado, sino que está estrechamente vinculada con la dignidad de las personas y la garantía de sus derechos fundamentales.

Destacó también que las sociedades no solo exigen justicia, sino justicia de calidad, pues las víctimas y quienes acuden al sistema buscan personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empatía y capacitación constante.

Piña Hernández subrayó que la independencia de la judicatura es un requisito esencial de la función judicial, ya que constituye una garantía de respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Asimismo, señaló que la subsistencia de las democracias constitucionales depende de la posibilidad de mantener sistemas judiciales que promuevan el mejoramiento continuo en la garantía de derechos humanos, considerados interdependientes e indivisibles.

El reconocimiento internacional a Norma Piña refuerza la relevancia de la independencia judicial como pilar de la democracia y evidencia la importancia de contar con jueces y magistrados comprometidos con la justicia, la ética profesional y el respeto a los derechos fundamentales.

