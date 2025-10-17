Los partidos de la Liga MX, en el Torneo Apertura 2025, continúan este viernes 17 de octubre con una jornada que promete intensas emociones. Tres duelos marcarán el inicio de la Fecha 13 (J13), y podrían ser importantes en la lucha por los puestos de clasificación rumbo a la Liguilla.

Los aficionados podrán disfrutar cada encuentro EN VIVO a través de distintas opciones en televisión abierta, canales de paga y plataformas digitales, que permitirán seguir de cerca a sus equipos favoritos.

La J13 presenta enfrentamientos entre conjuntos en realidades opuestas: algunos intentan afianzarse entre los primeros lugares, mientras que otros buscan reaccionar para salir del fondo de la tabla y mantener vivas sus aspiraciones.

A continuación, te compartimos la agenda completa de partidos, con horarios y canales de transmisión, para que no te pierdas ningún detalle del futbol mexicano este fin de semana.

Partidos hoy viernes 17 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

Puebla vs Xolos | 19:00 horas | Caliente TV, FOX |

Tigres vs Necaxa | 21:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7 |

San Luis vs Atlas | 21:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, viernes 17 de octubre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

