El camino rumbo a la Serie Mundial continúa este viernes 17 de octubre con acción tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles mantienen la ventaja en su llave, mientras que los Mariners se dejaron empatar en la suya. Por si quieres ver los juegos, te dejamos las opciones para que los veas en vivo.

¿Quiénes juegan hoy en la MLB? Lanzadores para hoy

El Dodger Stadium volverá a abrir sus puertas para el cuarto duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los Milwaukee Brewers están a solo una derrota de ser eliminados y parece que todo está inclinado de lado de los californianos. Para el cuarto duelo de la serie en el que buscarán barrer y conseguir su pase, Los Angeles Dodgers saltarán al campo con su estrella, el japonés Shohei Ohtani, quien debutó con los blanquiazules como lanzador apenas esta temporada, y que en su primera aparición en estos Play-Offs ponchó a nueve bateadores.

Los Brewers irán con el zurdo José Quintana como su abridor. El colombiano tuvo un registro de 3.96 en la temporada regular, y en lo que ha lanzado en playoffs este año tiene promedio de 0.0 con 2 ponches.

En la Liga Americana, los Toronto Blue Jays empataron su serie luego de su victoria de ayer jueves en Seattle, poniendo la serie 2-2 contra los Mariners. El duelo monticular para el Juego 4 lo protagonizarán Bryce Miller, por Seattle, ante el experimentado Kevin Gausman.

EN VIVO, horario y dónde ver los juegos de MLB de HOY 17 de octubre

Los juegos de hoy de la MLB se transmiten a través de televisión de paga y por streaming.

Brewers vs Dodgers

Fecha: Viernes 17 de octubre

Viernes 17 de octubre Hora: 18:38 horas (centro de México)

18:38 horas (centro de México) Transmisión: ESPN, Disney+ y MLB.TV

Blue Jays vs Mariners

Fecha: Viernes 17 de octubre

Viernes 17 de octubre Hora: 16:08 horas (centro de México)

16:08 horas (centro de México) Transmisión: FOX, Caliente.TV y MLB.TV

