Isaac del Toro podría competir en México; esto es lo que se sabe

El ciclista Isaac del Toro ha enorgullecido a los aficionados mexicanos con los logros obtenidos durante estos últimos meses. Sin embargo, todas estas celebraciones han tenido que ser a la distancia, ya que el oriundo de Ensenada, Baja California, ha competido fuera del país.

Pero el sueño de muchos fanáticos de poder ver a Del Toro rodar en tierras aztecas podría estar cerca de concretarse, ya que su equipo, UAE Team Emirates, analiza la posibilidad de competir en el próximo Campeonato Nacional de Ruta, un circuito que lleva cuatro años sin celebrarse de manera oficial.

¿Isaac del Toro puede competir en México? Esto es lo que se sabe

El presidente de la recién inaugurada Unión Ciclista de México (UCIMEX), Bernardo de la Garza, aseguró que el campeonato ya fue autorizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), por lo que Del Toro estaría interesado en participar.

"Cuando estuvimos nosotros en el campeonato Mundial, yo platiqué con las autoridades de la UCI y les comenté de la necesidad que había de tener un campeonato nacional y que era importante para nuestros atletas y para su rankeo el contar con estos puntos y también para el ciclista que, pues que quedé campeón nacional el poder utilizar el jersey de campeón nacional mexicano", contó de la Garza para el diario deportivo Récord.

Además, el presidente dijo que ha sido una pena no poder haber visto a Isaac del Toro en estos cuatro años que no se efectuó el Campeonato Nacional.

"Si se hubiera celebrado el campeonato en años anteriores, a todos nos hubiera dado una gran alegría verlo portando el jersey de campeón nacional."

"Creo que Isaac sería el gran favorito para ganarlo, y si no es él, cualquier atleta mexicano que lo consiga será motivo de orgullo al verlo competir con ese jersey en el extranjero", finalizó.

