El miércoles 7 de junio, el mexicano Alan Cleland se coronó campeón del mundo de surf en los ISA World Surfing Games 2023 , donde la brasileña Tatiana Weston-Webb se impuso en la rama femenil, Perú ganó el oro por equipos, y Kauli Vaast de Francia, junto con Kanoa Igarashi de Japón lograron un boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con un retraso de dos horas por el mal tiempo en las playas de El Savador, Alan Cleland dio la sorpresa proclamándose nuevo campeón del mundo de surf. Envuelto en la bandera de México y bastante emocionado, el colimense declaró para Olympics.com que el triunfo sobre el campeón defensor "significa todo para mí. Es algo por lo que he trabajado y a lo que he dedicado todo mi tiempo desde que empecé a surfear, algo que quería". Y agregó, "Algo por lo que he luchado, con lo que he soñado, y a lo que he dedicado todo mi trabajo. Se ha hecho realidad y ahora no puedo parar de sonreír. Estoy muy agradecido".

Con 21 años, Alan Cleland no se encontraba entre los favoritos para ganar en el evento. Con tres de las 10 mayores puntuaciones, incluida una especular ola de 9.73 metros, selló su clasificación a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pero además su actuación le acercó a sus primeros Juegos Olímpicos en París 2024.

¿Qué significa ser CAMPEÓN DEL MUNDO en surf? ������



Así lo vivió el entorno del mexicano Alan Cleland en los ISA World Surfing Games. ����❤️



A soñar con #Paris2024... ✨ #RoadToParis2024 #OlympicQualifiers pic.twitter.com/F45EVQvQEH— Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) June 7, 2023

