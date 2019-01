Nuevo Estadio Yaquis, un homenaje a su tribu

Enclavado a las afueras de la urbe, el Nuevo Estadio Yaquis es uno de los orgullos más grandes de Ciudad Obregón, pues este es un inmueble donde se le rinde culto a dos de los símbolos más importantes de la región: su equipo de beisbol y el pueblo indígena Yaqui.

Y es que esta tribu endémica de Sonora no sólo le da el nombre al estadio, sino que también está presente en su diseño y arquitectura, así lo explica Jesús Orlando Torres, ex coordinador de comunicación de Yaquis de Obregón y ex coordinador de información de Charros de Jalisco, precisamente los dos equipos que ahora disputan la final de la Liga Mexicana del Pacífico Caliente.mx.

''El Nuevo Estadio Yaquis tiene muchas particularidades, pero quizá la más notoria es su techo, que está conformado por nueve gajos, de los cuales ocho son para rendirle honor a los ocho pueblos de la tribu Yaqui. El noveno es para la afición y el equipo, que sería, por decirlo así, el noveno pueblo''.

Cócorit, Bácum, Vicam, Potam, Rahum, Torim, Belem y Huirivis son los nombres de los ocho pueblos yaquis que, de alguna manera, están presentes en este estadio que a partir de este jueves albergará su primera final del beisbol invernal mexicano.

Por desgracia para este inmueble, a pesar de ser uno de los más modernos de México y Latinoamérica, es difícil que pueda recibir eventos de talla internacional como la Serie del Caribe o el Clásico Mundial, esto debido a las limitantes propias de estar en una ciudad como Obregón.

''Se ha intentado que algún equipo de Grandes Ligas hiciera algún partido de exhibición como se ha hecho en Hermosillo o Culiacán, aprovechando la cercanía con Arizona. Se ha tratado, se tiene el escenario, pero desafortunadamente faltan ciertas cosas para albergar algo como una Serie del Caribe, por ejemplo la capacidad hotelera, las conexiones aéreas, que creo que es lo que en este momento detendrían una posible candidatura para la Serie del Caribe'', finalizó Orlando Torres.

Este estadio de los Yaquis de Obregón, el cual fue inaugurado en 2016, tiene una capacidad de 16 mil 500 aficionados y cuenta con particularidades interesantes como dos jaulas de bateo independientes para el equipo local y el visitante.

Contiguo al Estadio también está un campo que se utiliza para que practiquen los infielders, espacio que a su vez sirve como campo de softbol, ya que tiene las medidas reglamentarias para esto. Este es un espacio totalmente dedicado para la realización del ''rey de los deportes'', pero que rinde un homenaje constante a las raíces de Ciudad Obregón.

Este inmueble, el cual ya recibió un Juego de Estrellas de la LMP en 2016, fue realizado por la misma compañía constructora que adaptó el Estadio de los Charros de Jalisco para el uso del beisbol.

