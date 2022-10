Una vez más el tenista Novak Djokovic se ha convertido en tema de conversación en redes sociales y está en el ojo del huracán de los aficionados tenistas, luego de que realizara una jugada contra Dylan Alcott, tenista australiano de deporte adaptado y doble medallista olímpico en silla de ruedas, que se volvió muy polémica.

Lo que parecía ser una buena acción por parte del serbio resultó ser algo negativo para él, pues en el video que circula en las redes sociales se puede apreciar que ambos tenistas se encuentran en sillas de ruedas pasando la pelota de un lado a otro, cuando de manera sorpresiva Djokovic se levanta y golpea la pelota fuertemente hacia el costado contrario al de Alcott consiguiendo el punto.

A pesar de que todo se trataba de una broma que realizó el tenista en una exhibición para la fundación de Novak Djokovic, que funciona desde 2007 y que apoya a más de una causa de índole social, los usuarios no lo vieron de esa forma y se lanzaron contra el serbio.

Algunos usuarios compararon al tenista con Diego Maradona, pues en alguna ocasión el futbolista realizó una acción similar contra un niño.

No es la primera vez que el número siete del mundo en el Ranking de ATP es criticado, pues meses atrás causó polémica tras no quererse vacunar contra el COVID-19, por lo que no pudo acudir al torneo Australian Open.

Con información del Universal

MF