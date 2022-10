A sus 19 años, Emma Raducanu puede ser considerada una de las perlas del tenis femenino. El 2022 no ha sido el mejor de los años para ella, pero en 2021 consiguió el único título que ostenta hasta el momento, el US Open. Su tarea será demostrar que no ganó el torneo por suerte y sí por talento. Cuenta con el apoyo de la gente y del pueblo británico, de donde es originaria. IMAGO7