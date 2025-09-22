No será Terence Crawford, 'Canelo' Álvarez perfila a su próximo rival

Después de su derrota ante Terence Crawford, el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez evalúa nuevas oportunidades para redimirse en el cuadrilátero.

Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, diversos rumores apuntan a que Chris Eubank Jr. sería el próximo rival del ex campeón indiscutido de peso supermediano. Esta pelea no solo significaría el regreso de "Canelo" tras perder sus cinturones, sino también su debut en tierras británicas, lo que aumentaría el atractivo del evento a nivel internacional.

La posibilidad del combate fue planteada por Ben Shalom, promotor del boxeador británico, quien en declaraciones a ESPN afirmó que Eubank Jr. busca enfrentar a los mejores, mencionando específicamente a "Canelo" y a Crawford como sus objetivos prioritarios.

Sin embargo, la pelea no se concretaría en el corto plazo. Eubank Jr. tiene previsto enfrentarse a Conor Benn el próximo 15 de noviembre, lo que limitaría su disponibilidad y tiempo de preparación para un eventual duelo con el pugilista mexicano. Según Shalom, el combate con "Canelo" podría darse a inicios del próximo año.

Además de los compromisos previos de Eubank Jr., existen otros obstáculos que complican la negociación. La reciente pérdida de títulos de "Canelo" influye en el interés económico del enfrentamiento, al igual que el resultado del combate del británico en noviembre, el cual podría modificar las condiciones de un acuerdo entre ambas partes.

SV