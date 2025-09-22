Chivas implementa el servicio Park & Ride, la solución gratuita para llegar al Akron

Con el objetivo de optimizar la movilidad en la zona poniente de Guadalajara de cara al Mundial 2026, el Club Chivas, el Gobierno de Zapopan y la Secretaría de Movilidad han lanzado una iniciativa de transporte público: el sistema Park & Ride. Esta propuesta busca facilitar el acceso al Estadio Akron y reducir la congestión vehicular.

El proyecto ofrece a los aficionados una alternativa gratuita para llegar al estadio sin necesidad de usar su automóvil privado. Los usuarios podrán dejar sus vehículos en puntos estratégicos de la ciudad y, desde allí, tomar unidades de transporte colectivo con rutas exclusivas.

El 23 de septiembre, durante el partido entre Chivas y Necaxa, se realizará la primera prueba piloto de este sistema. En esta fase inicial, los asistentes podrán optar por cinco rutas que partirán desde el estacionamiento de Titanes, en el Parque Metropolitano, y dos más desde la Estación Zapopan Centro de la Línea 3 del Tren Ligero. Todas estas rutas tendrán como destino el Acceso Norte del Estadio Akron.

El servicio será totalmente gratuito, tanto para la llegada al estadio como para el regreso al punto de origen. Para garantizar un regreso ágil y sin inconvenientes, se recomienda que los usuarios se presenten con anticipación a las paradas.

Horarios del Park & Ride

Estacionamiento Titanes (Parque Metropolitano):

Cada 20 minutos

Primer servicio: 4:20 PM

Último servicio: 7:00 PM

Estación Zapopan Centro (Línea 3 Tren Ligero):

Salidas: 5:20 PM y 5:40 PM

