Matías Almeyda busca replicar con Sevilla el proceso que tuvo con Chivas

El director técnico del Sevilla, Matías Almeyda, recordó su exitoso paso por el fútbol mexicano con Chivas, asegurando que espera que en el balompié español pueda tener un proceso similar al que vivió con el Guadalajara.

Almeyda rememoró las condiciones en las que llegó al conjunto rojiblanco y cómo su gestión terminó siendo uno de los procesos más exitosos en la historia del Rebaño Sagrado, donde obtuvo cinco campeonatos: una Liga MX (Clausura 2017), dos Copas MX (Apertura 2015 y Clausura 2017), una Supercopa MX (2016) y una Liga de Campeones de la CONCACAF (2018).

“Dios quiera que el proceso sea parecido; repetir lo de Chivas no es tan fácil… Chivas juega con puros jugadores mexicanos y nosotros llegamos en un momento muy similar al de ahora, con un equipo que estaba abajo, venía mal, y se decía que era el peor equipo de la historia. En dos años y medio, terminó siendo uno de los mejores de la historia, con los mismos jugadores, consiguiendo siete finales y ganando cinco”, señaló.

Asimismo, reconoció que su paso por Chivas fue un gran salto de calidad en su carrera, por lo que ahora subrayó que, al igual que sucedió con el Guadalajara, únicamente necesita tiempo para entregar resultados.

“Di un salto de calidad en mi carrera porque llegué a Chivas como un desconocido y fue bueno, pero fue trabajo, tiempo y un grupo de jugadores que entrené, que daban todo, como lo están dando estos chicos. Vamos en el proceso; necesito tiempo".

"Me quedo con esa gente que me apoyó y con una buena experiencia de México, donde me trataron muy bien y le di un salto de calidad a mi carrera. Como ahora, llegué como un desconocido. También en Atenas, necesito tiempo y no siempre se tiene", concluyó.

SV