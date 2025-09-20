El fin de semana pasado, Saúl “Canelo” Álvarez perdió sus cuatro cinturones de campeón del peso supermediano —del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB)— en una inesperada derrota ante el estadounidense Terence Crawford, lo cual redujo significativamente la cantidad de títulos en manos de púgiles mexicanos.

En una nota positiva, horas más tarde, el tapatío Christian "Chispa" Medina ganó el campeonato gallo de la OMB tras vencer al japonés Yoshiki Takei en la arena de Nagoya.

Con estos resultados, México cuenta con 10 campeones mundiales, considerando a Ricardo Rafael Sandoval, quien tiene doble nacionalidad (mexicana y estadounidense); a Ray Vargas, campeón en receso del peso pluma del CMB; a Isaac “Pitbull” Cruz Jr., campeón interino superligero del CMB; y a Armando Reséndiz, campeón interino supermediano de la AMB.

Entre todos suman 12 campeonatos mundiales, siendo los más destacados Ricardo Rafael Sandoval, campeón mosca por el CMB y la AMB, y Gilberto “Zurdo” Ramírez, campeón crucero por la AMB y la OMB.

A pesar del golpe que significó la pérdida de los títulos de Canelo, México se mantiene como el segundo país con más cinturones y también con más campeones, solo detrás de Estados Unidos, que lidera con 25 títulos en manos de 21 campeones. Japón ocupa el tercer lugar con 10 campeonatos repartidos entre 6 peleadores.

En este punto vale la pena mencionar a los campeones estadounidenses de ascendencia mexicana, pues no son pocos: David Benavídez, el "Monstruo mexicano", campeón semipesado por el CMB y la AMB; Vergil Ortiz Jr., campeón interino de peso mediano junior del CMB, de abuelos mexicanos; Mario Barrios, campeón wélter del CMB, apodado el Azteca por sus raíces mexicanas; Ángel Leo, campeón peso pluma de la FIB; Antonio Vargas, campeón gallo de la AMB, de madre mexicana y padre puertorriqueño, pero nacido en Estados Unidos; Jesse Rodríguez, campeón supermosca del CMB y la OMB; y Anthony Olascuaga, campeón peso mosca de la OMB.

Otros países destacados son Rusia, con 5 cinturones y 3 campeones; Puerto Rico, con 4 campeones en distintas divisiones; y Ucrania, con cuatro campeonatos, todos en poder de Oleksandr Usyk, campeón indiscutido del peso pesado.

Campeones mexicanos vigentes

Gilberto Ramírez

Campeón peso crucero (200 libras / 90.71 kilos) de la AMB y la OMB

Armando Reséndiz

Campeón interino* peso supermediano (168 libras / 76.20 kilos) de la AMB.

Isaac Cruz Jr.

Campeón interino peso superligero (140 libras / 63.50 kilos) del CMB.

Eduardo Núñez

Campeón peso superpluma (130 libras / 58.56 kilos) de la FIB.

Emanuel Navarrete

Campeón peso superpluma (130 libras / 58.56 kilos) de la OMB.

Rafael Espinoza

Campeón peso pluma (126 libras / 57.15 kilos) de la OMB.

Rey Vargas

Campeón en receso** peso pluma (126 libras / 57.15 kilos) del CMB.

Christian Medina

Campeón peso gallo (118 libras / 53.52 kilos) de la OMB.

Wilibaldo García

Campeón peso supermosca (115 libras / 52.16 kilos) de la FIB.

Ricardo Rafael Sandoval

Campeón peso mosca (112 libras / 50.80 kilos) de la AMB y el CMB.

* El campeonato interino se disputa para no dejar inactiva la categoría cuando el campeón oficial no puede defender su título, por cualquier motivo.

** Se le llama campeón en receso a quien, poseyendo un título, no puede defenderlo por lesión o inactividad.

