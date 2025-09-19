¡A rescatar a "Canelo"!

Hasta el quinto round el guión era representado, como en otras tantas de sus puestas en escena, el tapatío Saúl "Canelo" Alvarez, con seguridad, encarnaba al rey, tras la conquista de otra victoria. La comparsa apenas tocaba su humanidad. Con la tranquilidad de otras exposiciones, se sabía ganador, lo reflejaba en su rostro, su público no tenía ni la mínima duda que volvería a celebrar el éxito del jalisciense.

Dana White, TKO Group, la empresa matriz de WWE y UFC. La Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Alalshikh. Netflix. El retador, Terence Crawford, quien de peso welter, 66.678 kilos, debió subir diez kilos para registrar la división súpermediano, 76.203 kilos, y recibir una bolsa de 50 millones de dólares, dinero que jamás vio junto en toda su trayectoria, además, un desafiante que nunca ha sido carismático, tampoco taquillero. Más de 70 mil asistentes en Allegiant Stadium, Las Vegas el sábado 13 de septiembre, la mayoría mexicano estadounidenses. Todo estaba armadito, la gallina de los huevos de oro continuaría con la producción de millones de dólares.

Pero todo dio un giro en el sexto asalto, el estadounidense aprovechó el histórico bajón de Alvarez, del cuarto al séptimo round, para presentarse en lo que es, boxeador completo, con técnica, velocidad, precisión, elegancia, exposición del arte de la defensa y el ataque, del mejor boxeador kilo por kilo del mundo, con un físico que dio la talla, no se observó pequeño, ante indefenso oponente, pobre de recursos, hasta ingenuo y delgado, al que el retador consintió, lo pudo haber noqueado en el último round, le faltó la pegada que se quedó en la categoría welter.

¿Y su mejor esquina del mundo?, mera ornamenta con lo que mejor hace, dejar solito a "Canelo" para que él resuelva las crisis dentro de las dieciséis cuerdas. Su mejor esquina del mundo tampoco tuvo recursos para asesorar a Saúl con Floyd Mayweather Jr., y "GGG", segundo compromiso, que junto con la primera edición ante Golovkin, son las peleas grandes que ha celebrado el tapatío. Con Dmitry Bivol no fue pelea grande, tampoco con Terene Crawford.

Crawford lo derrotó por decisión unánime ante su gente, los mexicano estadounidenses, quienes lo convirtieron en el boxeador mejor pagado de todos los tiempos, y quienes nunca dudaron que es un enorme boxeador, lo tienen como número uno de México, también de todos los tiempos.

En nuestra tarjeta, Alvarez perdió 115-113. Ganó los rounds 1, 3, 4, 5, 8. Mientras Crawford lo tocaba, "Canelo" hundía sus nudillos en el cuerpo, así se hizo de esa sumatoria. Los primeros episodios con "GGG" II, por ejemplo, fueron propiedad del mexicano. El cansancio de Alvarez en el segundo tercio del compromiso, o después de la mitad de la pelea, le ha sido difícil superarlo en su carrera, es su naturaleza. Dijo al inicio de su trayectoria que necesitaba cerrar fuerte con sprint cuando corría, que así compondría el agotamiento.

Cuando el gritón emitió las puntuaciones en el estadio Allegiant Stadium, Las Vegas, no pocos creyeron que el negocio volvería a ganar, que sería levantada la diestra de "Canelo", porque él llenó el estadio, lo siguieron por Netflix, registró el arranque de esta nuevo proyecto de boxeo. Al escuchar el veredicto, Saúl desaprobó el resultado al mover su cabeza en acto de negación, y se consumó la sorpresa, ganó el boxeo.

Ese siempre fue el nivel de "Canelo", se enfrentó a lo que había en su división, caballada flaca, consideró, junto con su equipo de trabajo, que esta sería otra peleíta, como también así lo pronosticó un sector de los aficionados, algo así como el ventajoso nocaut que le aplicó a Amir Khan, por lo que el triunfo de Crawford es gigante, porque derrumbó el circo, ofreció ventajas en el peso, pero también es cierto que no superó a un boxeador fuera de serie, sí a un un buen exponente. Salvador Sánchez-Wilfredo Gómez, Juan Manuel Márquez-Manny Pacquiao, por ejemplo, son encuentros de primerísimo nivel.

Con la sorpresa, el negocio parece enclenque, los dirigentes de TKO Group, la empresa matriz de WWE y UFC, la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Alalshikh, deben tener el soporte para darle energía a su proyecto. No hay nombres espectaculares en el boxeo profesional actual. Explotarán a "Canelo" con las dos peleas que restan en el contrato que los liga. Sacarse de la manga algún cinturón de campeón del mundo de los que avala uno de los cuatro organismos boxísticos más importantes, para que lo vuelva a disputar el jalisciense. Comercializarán encuentros de youtubers con boxeadores profesionales, con exponentes de la UFC, traerán luchadores de la WWE. Hay dinero de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, para casi cualquier proyecto, un flujo que tal vez podría frenarse si no se generan las ganancias presupuestadas, o que Turki Alalshikh sea requerido para otra actividad en Arabia Saudita.

La sorpresa, beneficiará al boxeo global, al de México, y de Jalisco, para generar a nuevas figuras. En Jalisco debieron transcurrir quince años para que aparecieran, Rafael "Divino" Espinoza y Christian "Chispa" Medina. Al boxeo le urgen compromisos de a de veras en las grandes ligas para recuperar credibilidad e interés.

"Canelo" debe retirarse para disfrutar de sus ganancias, aquí lo hemos retirado desde 2017, entonces ya era millonario en dólares. Ha recibido castigo innecesario, y que se olvide de una revancha con Crawford porque recibiría peor castigo, el que deja secuelas.

El excampeón mundial súpermediano siempre se ha preparado para desarrollar a tope sus cualidades en el ring, está cerca de ganar sus primeros mil millones de dólares en bolsas, la industria boxística ha estado de acuerdo en la concertación de sus encuentros. Sólo recordemos cómo le fue a Julio César Chávez Jr., una piltrafa que puso en predicamento su vida por seis millones de dólares, a cambio de una deshonesta paliza.

El gran error del boxeador tapatío, ya no quiso que Rafael "La Cobra" Mendoza asesorara a su manager. El yucateco, quien fue el arquitecto de este negocio "Canelo", confió el abc a su equipo. Hoy sería un boxeador consagrado. "La Cobra" iba invitar a Jesús "Cholain" Rivero, también yucateco, para que le enseñara a "Canelo" tres o cuatro estrategias que utilizaría en un mismo round, para enfrentar y ganarle a Floyd Mayweather Jr. Mendoza pronosticó lo que llegaría a ser "Canelo", y también que le ganaría a Mayweather Jr.

Tres derrotas en veinte años, catorce años campeón mundial, veintiún campeones a los que ha derrotado, tres derrotas ante salones de la fama, lo que ha cosechado Alvarez. "La Cobra" Mendoza siempre dijo: "Yo no creo en registros, yo creo en triunfos".

Y así es el boxeo, recordarán a "Canelo" por cinco peleas, Derrota con Floyd Mayweather Jr., empate y victoria con "GGG" en las dos primeras ediciones, derrota con Dmitry Bivol y derrota con Terence Crawford, los demás compromisos que se publican en su registro, poco o nada aparecerán en la memoria colectiva. Jamás tuvo la pelea consagratoria. Jamás paralizó al país... Y por ahí estaré atisbando.