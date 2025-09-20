Peleas de box hoy sábado 20 de septiembre: horarios y dónde ver la cartelera completa

El Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California, será escenario de dos peleas de campeonato, y el público mexicano podrá verlas incluso por televisión abierta.

El puertorriqueño Óscar Collazo expondrá sus campeonatos de peso paja de la AMB y la OMB frente al filipino Jayson Vayson. Antes, la campeona indiscutida del peso mosca, Gabriela Fundora, defenderá sus cinturones ante Alexas Kubicki. Ambos campeones parten como favoritos.

Ayer se realizó la ceremonia de pesaje, la cual superaron sin problemas. El "Pupilo" Collazo marcó 104.6 libras (47.44 kg) y el "Striker", 104.4 libras (47.35 kg). El careo que siguió fue amistoso: ambos se sostuvieron la mirada y luego se dieron la mano.

La motivación era evidente: Collazo regresa al lugar donde ganó su cinturón de la OMB, mientras que el filipino peleará por primera vez en Estados Unidos.

“No desperdiciaré esta oportunidad de volverme campeón mundial”, dijo Vayson, aunque las apuestas están del lado del boricua.

Más tenso fue el careo entre las mujeres. Fundora y Kubicki no dejaron de mirarse ni siquiera cuando intentaron separarlas. Aunque la ventaja en estatura de la estadounidense era notoria, el físico más robusto de la canadiense también destacaba.

La “Sweet Poison” Fundora, quien pesó 110.2 libras (49.98 kg), aseguró que su apellido está ligado al nocaut y que no defraudará a los aficionados. Por su parte, la “Iron Lady” Kubicki (110.6 libras / 50.16 kg) recordó que esta es una oportunidad inigualable: convertirse en la campeona indiscutida más joven.

Las peleas Collazo vs. Vayson y Fundora vs. Kubicki serán transmitidas en vivo por DAZN. Se espera que la pelea femenina comience a las 20:00 horas, y la masculina a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Box Azteca, a través del Canal 7, transmitirá las peleas de manera diferida a partir de las 23:00 horas.

Los títulos unificados del peso mosca femenil se juegan esta noche. X/BoxAzteca7

Cartelera completa en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California