Alexis Vega, el jugador más productivo de la Liga MX en 2025

Alexis Vega atraviesa el mejor momento de su carrera y, hoy por hoy, es el futbolista más determinante de la Liga MX. El delantero del Toluca ha encontrado la regularidad que tanto se le exigía y sus números lo confirman, ya que en lo que va del 2025 ha producido 31 goles, con un balance de 15 anotaciones y 16 asistencias, cifras que ningún otro jugador en el campeonato ha logrado igualar.

El atacante mexicano no solo se ha consolidado como referente de los Diablos Rojos, sino que también se ha convertido en el jugador más productivo de toda la liga, superando a figuras extranjeras que históricamente han acaparado los reflectores del futbol nacional. En un torneo abarrotado de refuerzos foráneos, Vega destaca como el estandarte local que mantiene viva la bandera del talento mexicano.

En lo que ha transcurrido del Apertura 2025, es líder en asistencias con cinco, mismas que se han traducido en victorias importantes ante conjuntos como Necaxa, Puebla y Chivas. Además, ha marcado dos anotaciones, siendo la más significativa el pasado sábado, cuando aplicó la ley del ex ante los tapatíos.

Su impacto en Toluca es indiscutible. Cada vez que el equipo escarlata necesita desequilibrio, Alexis aparece, ya sea para definir frente al arco o para habilitar a un compañero, siendo pieza clave en el esquema ofensivo. El momento que vive lo perfila como un hombre fundamental para la Selección Mexicana de cara a los próximos compromisos internacionales.

A sus 27 años, Vega está respondiendo a las expectativas que se tenían desde sus primeros pasos en la Liga MX. Actualmente, sus estadísticas lo respaldan y lo colocan en la cima de la competencia; ningún otro jugador ha intervenido en más goles que él en este 2025.

Con la camiseta del Toluca en plenitud y un rendimiento sobresaliente, Alexis Vega se ha convertido no solo en la figura de los Diablos, sino en el mejor futbolista mexicano en la presente temporada.

AS