De cara al compromiso de este martes ante Necaxa, el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, dio a conocer su lista de convocados, en la que destaca la ausencia de Javier Hernández por lesión, además de Roberto Alvarado, quien sigue en proceso de recuperación.

El conjunto rojiblanco tendrá un total de ocho bajas para el encuentro de la Jornada 10, un duelo clave en la búsqueda de terminar con el mal paso del equipo en calidad de local.

Una de las bajas más significativas para el compromiso ante Necaxa será la de Javier Hernández, quien se perderá el partido debido a un golpe que recibió. Tras la valoración médica, se determinó que trabajara por separado y que no fuera elegible para el duelo de este martes contra los Rayos.

Por su parte, Roberto Alvarado continuará entre algodones, ya que aún no se recupera de su lesión de esguince en el tobillo derecho sufrida en el Clásico Nacional. Otros elementos que siguen fuera de actividad son Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

A las bajas por lesión y expulsión se suman Hugo Camberos y Yael Padilla, quienes ya se encuentran concentrados con la Selección Mexicana Sub 20 que disputará la Copa del Mundo de la categoría.

Los convocados de Chivas ante Necaxa

Porteros : Raúl Rangel, Óscar Whalley

: Raúl Rangel, Óscar Whalley Defensas : Miguel Gómez, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo, Luis Olivas, Bryan González

: Miguel Gómez, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo, Luis Olivas, Bryan González Mediocampistas : Luis Romo, Samir Inda, Omar Govea, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Isaac Brizuela

: Luis Romo, Samir Inda, Omar Govea, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Isaac Brizuela Delanteros: Cade Cowell, Santiago Sandoval, Armando González, Teun Wilke, Alan Pulido

