No pienso en el título 100 porque me vuelvo loco: Federer

Roger Federer está a dos victorias de sumar el título número 100 de su carrera en el Masters de Londres, pero señaló que no piensa en esa cifra, porque de hacerlo podría volverse loco.

"No estoy pensando en el número 100. No dejaré que eso se me meta en la cabeza, que me vuelva loco porque podría ser algo que me emocione y por lo que sintiera una presión extra", señaló Federer tras vencer al surafricano Kevin Anderson y lograr las Semifinales por décimo quinta vez en su carrera.

"Mientras sepa que Novak está en el cuadro, y sabiendo que él está jugando tan bien de nuevo, sé que nunca va a ser fácil", añadió.

"Estoy muy contento de que todavía me quede energía en el tanque. Mentalmente me siento fresco", finalizó Federer sobre su forma física.

"Creo mucho en las vacaciones", afirmó al explicar por qué canceló su entrenamiento del lunes, "y en tomarme algún tiempo libre a veces. Pero cuando voy a trabajar lo hago duro y de la forma correcta. Actúo de forma profesional con ello y mi equipo, y después del partido contra Nishikori ellos me dijeron, ¿qué tal un día libre?, y lo decidimos rápidamente", relató.

"Me hizo sentirme feliz, relajado y con motivación para salir luego a la pista. Lo he mantenido, no entrené tampoco ayer (por el miércoles) y dudo que lo haga mañana (viernes)", zanjó Federer.

