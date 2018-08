No es tiempo para lamentarse, afirman en Leones Negros

La mala racha en la que están sumidos los Leones Negros no ha podido doblegar el buen humor que se vive dentro del vestidor universitario. Para muestra de lo anterior está Kristian Álvarez, quien lejos de castigarse por el mal paso del equipo, afirma que no es tiempo para lamentaciones.

“En la lógica no era lo que se esperaba y tampoco era a lo que estábamos mentalizados, ni lo que queríamos desde el principio. Al final es pasajero, es algo que se queda atrás y no podemos hacer nada. No podemos lamentarnos o volver a hacer las cosas. Lo más importante es lo que venga el domingo, no es tiempo de lamentarse”.

“El equipo ha trabajado bien, ha hecho mucho para lograr el objetivo pero también ha dejado de hacer algunas cosas. Creo que es un momento pasajero, como los hay buenos y malos, hoy nos toca estar en el malo y de ahí nos nace la ambición para darle la vuelta. Tenemos la serenidad que da el hacer todo lo posible por mejorar las cosas”, compartió el zaguero.

Aunque es consciente de que el equipo ha podido hacer más en este inicio de torneo, el defensor melenudo aseguró que no tiene algún reproche para sus compañeros, ya que según afirma, todos y cada uno de ellos se han entregado en cada juego.

“Nunca le he reclamado nada a nadie porque los compañeros ponen el ejemplo. Todos salen cansados, todos salen entregados y hay buena disposición. El equipo juega bien, pero por uno u otro factor no se han dado los resultados, esa es la realidad. Somos conscientes de que siempre habrá la crítica, pero sabemos que también estamos haciendo muchas cosas buenas. Trabajar y mantener la actitud es la manera de darle la vuelta”, finalizó.

Leones Negros no ha podido ganar en lo que va del torneo y de momento ocupa el último puesto de la tabla general, sin embargo el próximo domingo los melenudos tendrán la oportunidad de comenzar a enmendar su camino, pues ese día recibirán al Atlante en la cancha del Estadio Jalisco.

Para saber

Leones necesita conseguir un triunfo de manera urgente, pero para lograrlo no tendrá una prueba fácil, ya que frente a ellos tendrán a los Potros de Hierro del Atlante, quienes son los actuales líderes del torneo.

RR